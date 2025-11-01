Tenista mais velho que chegou ao topo do ranking mundial se aposenta aos 45 anos Estadão Conteúdo 01.11.25 14h56 O indiano Rohan Bopanna anunciou neste sábado sua aposentadoria aos 45 anos. Especialista em duplas, ele foi o mais velho tenista a alcançar o topo do ranking mundial (simples ou duplas) e chegou ao posto ao vencer o Aberto da Austrália em 2024 ao lado do australiano Mattew Ebden. O principal de 26 títulos de sua carreira o levou à liderança do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) aos 43 anos e 331 dias, superando Mike Bryan, dos EUA, que detinha o recorde de número um mais velho com 41 anos e 76 días. "Como dizer adeus a algo que deu sentido à sua vida? Depois de 20 anos inesquecíveis no circuito, chegou a hora. Estou oficialmente pendurando a raquete. Meu coração está pesado e grato. O tênis não foi apenas um jogo para mim. Deu-me um propósito quando estava perdido, força quando estava quebrado e fé quando o mundo duvidou de mim", escreveu Bopanna em suas redes sociais. Bopanna conquistou 26 títulos com 15 parceiros diferentes e acumulou 539 vitórias no circuito. Em simples, nunca conseguiu destaque, sem nunca ter figurado entre os top 200 e sem ter disputado um Grand Slam. Apesar de ser especialista em duplas, Bopanna foi fundamental em um confronto com o Brasil pela repescagem da Copa Davis em 2010 ao disputar duas partidas de simples, em Chennai. Ele perdeu do então número um do Brasil, Thomaz Bellucci, em cinco sets e fez o terceiro ponto dos indianos no quinto e decisivo jogo, contra Ricardo Mello. A última partida de Bopanna aconteceu no Masters 1000 de Paris, quando ao lado de Alexander Bublik foi derrotado por John Peers e JJ Tracy na primeira rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rohan Bopanna COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15