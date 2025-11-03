Técnico do Liverpool mostra enorme preocupação com Vini Jr. 'Excepcional e rápido como um raio' Apesar de ter dura visita ao Manchester City no domingo pela Premier League, Slot garante usar todo o poderio do Liverpool diante do Real Madrid, sem priorizar competições Estadão Conteúdo 03.11.25 20h29 Enquanto Xabi Alonso tenta se manter bem emocionalmente em seu retorno a Liverpool, Arne Slot não esconde sua preocupação no embate com o Real Madrid em Anfield, pela Champions, e mostra preocupação especial a um jogador: o brasileiro Vini Jr., a quem definiu como excepcional." Questionado sobre o momento do atacante da seleção brasileira, que andou se estranhando com Alonso, Slot deixou as polêmicas de lado e mostrou toda a sua preocupação com o camisa 7 merengue. "Vini Jr. é um jogador de futebol verdadeiramente excepcional. Rápido como um raio, incrível em duelos de um contra um, consegue driblar três ou quatro jogadores seguidos", avaliou. "Ele tem sido excepcional desde que chegou ao Real Madrid", completou. Ciente da importância da partida e de olho no G-8 - dá vaga direta às oitavas de final da Champions -, Slot fez questão de convocar os torcedors para que lotem o Liverpool e ajudem a equipe como fizeram diante do Aston Villa, pela Premier League, jogo no qual o time desencantou após quatro derrotas, vencendo por 2 a 0. "Só posso dizer a eles (torcedores) que apareçam amanhã e nos ajudem novamente, como fizeram no sábado. Eles foram uma grande ajuda para a equipe", afirmou. "Novamente, enfrentaremos uma equipe que está em ótima forma, como o Aston Villa também estava. É sempre muito agradável jogar em casa porque, na corrida de forma que tivemos, quase só jogamos fora de casa. Acho que Anfield mostrou sábado o quanto eles podem ser importantes para a equipe, então esperemos que os jogadores, a equipe e os torcedores possam fazer o mesmo amanhã à noite." Apesar de ter dura visita ao Manchester City no domingo pela Premier League, Slot garante usar todo o poderio do Liverpool diante do Real Madrid, sem priorizar competições. "Não, não estou pensando no jogo de domingo quando se trata da escalação. Então, para amanhã, é exatamente o mesmo para as duas equipes. A programação não terá nada a ver com o que acontecerá no domingo. O bom é que vencemos no sábado, pois já era hora, eu diria, de começarmos a ganhar uma partida de futebol novamente." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions Arne Slot Liverpool Real Madrid Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol Grupo liderado por Alberto Maia contará com ex-dirigentes e atuais vice-presidentes para conduzir planejamento da temporada 2026 03.11.25 16h08 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 Futebol Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada. 03.11.25 13h42 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 Futebol Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela 03.11.25 12h35