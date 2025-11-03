Técnico do Liverpool mostra enorme preocupação com Vini Jr. 'Excepcional e rápido como um raio'

Enquanto Xabi Alonso tenta se manter bem emocionalmente em seu retorno a Liverpool, Arne Slot não esconde sua preocupação no embate com o Real Madrid em Anfield, pela Champions, e mostra preocupação especial a um jogador: o brasileiro Vini Jr., a quem definiu como excepcional."

Questionado sobre o momento do atacante da seleção brasileira, que andou se estranhando com Alonso, Slot deixou as polêmicas de lado e mostrou toda a sua preocupação com o camisa 7 merengue.

"Vini Jr. é um jogador de futebol verdadeiramente excepcional. Rápido como um raio, incrível em duelos de um contra um, consegue driblar três ou quatro jogadores seguidos", avaliou. "Ele tem sido excepcional desde que chegou ao Real Madrid", completou.

Ciente da importância da partida e de olho no G-8 - dá vaga direta às oitavas de final da Champions -, Slot fez questão de convocar os torcedors para que lotem o Liverpool e ajudem a equipe como fizeram diante do Aston Villa, pela Premier League, jogo no qual o time desencantou após quatro derrotas, vencendo por 2 a 0.

"Só posso dizer a eles (torcedores) que apareçam amanhã e nos ajudem novamente, como fizeram no sábado. Eles foram uma grande ajuda para a equipe", afirmou. "Novamente, enfrentaremos uma equipe que está em ótima forma, como o Aston Villa também estava. É sempre muito agradável jogar em casa porque, na corrida de forma que tivemos, quase só jogamos fora de casa. Acho que Anfield mostrou sábado o quanto eles podem ser importantes para a equipe, então esperemos que os jogadores, a equipe e os torcedores possam fazer o mesmo amanhã à noite."

Apesar de ter dura visita ao Manchester City no domingo pela Premier League, Slot garante usar todo o poderio do Liverpool diante do Real Madrid, sem priorizar competições. "Não, não estou pensando no jogo de domingo quando se trata da escalação. Então, para amanhã, é exatamente o mesmo para as duas equipes. A programação não terá nada a ver com o que acontecerá no domingo. O bom é que vencemos no sábado, pois já era hora, eu diria, de começarmos a ganhar uma partida de futebol novamente."