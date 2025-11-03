Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Técnico do Liverpool mostra enorme preocupação com Vini Jr. 'Excepcional e rápido como um raio'

Apesar de ter dura visita ao Manchester City no domingo pela Premier League, Slot garante usar todo o poderio do Liverpool diante do Real Madrid, sem priorizar competições

Estadão Conteúdo

Enquanto Xabi Alonso tenta se manter bem emocionalmente em seu retorno a Liverpool, Arne Slot não esconde sua preocupação no embate com o Real Madrid em Anfield, pela Champions, e mostra preocupação especial a um jogador: o brasileiro Vini Jr., a quem definiu como excepcional."

Questionado sobre o momento do atacante da seleção brasileira, que andou se estranhando com Alonso, Slot deixou as polêmicas de lado e mostrou toda a sua preocupação com o camisa 7 merengue.

"Vini Jr. é um jogador de futebol verdadeiramente excepcional. Rápido como um raio, incrível em duelos de um contra um, consegue driblar três ou quatro jogadores seguidos", avaliou. "Ele tem sido excepcional desde que chegou ao Real Madrid", completou.

Ciente da importância da partida e de olho no G-8 - dá vaga direta às oitavas de final da Champions -, Slot fez questão de convocar os torcedors para que lotem o Liverpool e ajudem a equipe como fizeram diante do Aston Villa, pela Premier League, jogo no qual o time desencantou após quatro derrotas, vencendo por 2 a 0.

"Só posso dizer a eles (torcedores) que apareçam amanhã e nos ajudem novamente, como fizeram no sábado. Eles foram uma grande ajuda para a equipe", afirmou. "Novamente, enfrentaremos uma equipe que está em ótima forma, como o Aston Villa também estava. É sempre muito agradável jogar em casa porque, na corrida de forma que tivemos, quase só jogamos fora de casa. Acho que Anfield mostrou sábado o quanto eles podem ser importantes para a equipe, então esperemos que os jogadores, a equipe e os torcedores possam fazer o mesmo amanhã à noite."

Apesar de ter dura visita ao Manchester City no domingo pela Premier League, Slot garante usar todo o poderio do Liverpool diante do Real Madrid, sem priorizar competições. "Não, não estou pensando no jogo de domingo quando se trata da escalação. Então, para amanhã, é exatamente o mesmo para as duas equipes. A programação não terá nada a ver com o que acontecerá no domingo. O bom é que vencemos no sábado, pois já era hora, eu diria, de começarmos a ganhar uma partida de futebol novamente."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions

Arne Slot

Liverpool

Real Madrid

Vini Jr.
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

reformulação

Paysandu anuncia comissão para comandar reformulação do departamento de futebol

Grupo liderado por Alberto Maia contará com ex-dirigentes e atuais vice-presidentes para conduzir planejamento da temporada 2026

03.11.25 16h08

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

Futebol

Paysandu oficializa saída do técnico Márcio Fernandes; Ignácio Neto assume a equipe

Decisão foi tomada após o rebaixamento à Série C, matematicamente confirmado na última rodada.

03.11.25 13h42

Futebol

Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B

Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela

03.11.25 12h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LUITA SEGUE

Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim'

Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos

02.11.25 21h45

Futebol

Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’

Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão

03.11.25 10h14

Futebol

Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos'

Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo

03.11.25 10h44

Futebol

Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B

Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela

03.11.25 12h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda