Técnico da Jamaica promete cerveja após vitória contra o Brasil: ‘Celebramos assim’

Classificada nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, a comemoração da Seleção Jamaicana não poderia ser diferente. O empate de 0 a 0 com o Brasil no jogo desta quarta-feira (2) marca a estreia do país caribenho nas oitavas da competição. Empolgado, Lorne Donaldson, técnico da equipe, prometeu cerveja para todo mundo na celebração.

“A gente vai tomar umas cervejas e é isso. A gente celebra assim. Esta é uma das melhores sensações que já tive na minha vida”, disse o técnico. Em contrapartida, o Brasil deixou a Copa do Mudo Feminina 2023 em terceiro lugar do Grupo F, com quatro pontos. Um a menos que a Jamaica, e três a menos da França.

“Vou deixar os comentaristas analisarem. Mas o que eu posso dizer agora é que, para as mulheres, nós nunca tivemos tanta diversão quanto agora”, completou.

Classificada para as oitavas de final, a Jamaica segue na competição e na próxima terça-feira (8) enfrentará o líder do Grupo H. Até o momento, a Colômbia ocupa a posição, que será definida amanhã (3), na última rodada pela fase de grupos.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)