Sung Kang, astro de 'Velozes e Furiosos', posa ao lado de carro da Fórmula E

Sung Kang, famoso por seu papel na franquia “Velozes e Furiosos”, chamou a atenção dos fãs de automobilismo. O astro conheceu e posou ao lado do GEN3, o carro da terceira geração da Fórmula E. O próximo ePrix ocorre, pela primeira vez, em Tóquio, Japão, neste final de semana.

“Bom, eu acho que isso é certo, tipo, a combinação perfeita de uma cidade pós-moderna como Tóquio se unindo com a Fórmula E, automobilismo pós-moderno”, disse Kang. O ator ressaltou sobre como a cidade e a FE são conectadas, já que visam o futuro. Diferentemente da Fórmula 1, a FE utiliza carros elétricos.

O GEN3 foi lançado em 2023 e é o primeiro da Fórmula E a ter potência dividida entre as partes dianteira e traseira do carro. Com 5,016 metros de comprimento, 1,7 metro de largura e 1,023 metro de altura, o veículo é cerca de 60kg mais leve que o da geração passada - com o piloto, pesa por volta de 840 quilos.

Sung Kang e GEN3 (Reprodução / Instagram)

A potência do carro também aumentou e pode chegar a 321 km/h, sendo 41 km/h a mais do que o GEN2. O GEN3 também conta com frenagem regenerativa, ou seja, é estimado que até 40% da bateria seja regenerada ao longo da corrida.

Esse é o primeiro ePrix em Tóquio, Japão (Reprodução / Instagram)

O ePrix de Tóquio conta com 1,585 quilômetros, 20 curvas e fluxo no sentido anti-horário. Para os pilotos, o Modo Ataque (acionamento de 50 kW extras de potência) fica disponível na curva 4. Os treinos livres ocorrem na sexta-feira (29), às 04h25 e 19h55 (horário de Brasília). A classificação está marcada para mais tarde, às 22h30. No sábado (30), às 03h, está marcada a corrida.

Sung Kang é conhecido por seu papel como Han na franquia "Velozes e Furiosos" (Reprodução / Instagram)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)