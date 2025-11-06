Stábile nega pedido a Memphis para deixar hotel de luxo e cita ajuda do holandês: 'Partiu dele' Estadão Conteúdo 06.11.25 8h52 O presidente do Corinthians, Osmar Stábile, não gostou da repercussão sobre o pedido que teria feito a Memphis Depay para que o atacante deixasse o hotel de luxo em que mora em São Paulo. O mandatário negou que isso tenha partido do clube e atribuiu a sugestão ao holandês. "Isso aí partiu dele. Disse que ajudaria o Corinthians a reduzir seus gastos. Partiu do Memphis ter conversado isso conosco. A imprensa está dizendo que partiu do Corinthians, mas não foi", falou Stábile, em entrevista coletiva após a derrota para o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quarta-feira. A dívida do Corinthians com Memphis chegou a R$ 23 milhões. A despesa mensal com a moradia do jogador é R$ 250 mil. A informação está na ata de reunião do Conselho de Orientação (Cori), realizada em 29 de outubro, no Parque São Jorge. "Existe um contrato e vamos cumprir do jeito que está. Agora, se o Memphis quiser trazer esse benefício para o Corinthians, aceitaremos de bom grado", concluiu Stábile. O contrato de Memphis estabelece que o Corinthians pague durante todo o período do contrato "uma casa devidamente mobiliada em condomínio fechado, em padrão internacional" além de um apartamento nos mesmo moldes para o seu assessor. O acordo prevê que o holandês tem direitos a dois quartos executivos em hotel de alto padrão até que a moradia estivesse disponível. Memphis está hospedado na Penthouse Suíte do Rosewood São Paulo, que foi eleita neste ano como a melhor do mundo. O hotel fica próximo à Avenida Paulista, localizado entre os bairros Consolação e Bela Vista, no centro de São Paulo. Ainda de acordo com a ata da reunião, os conselheiros reclamaram de não ainda terem tido acesso ao contrato do jogador. Osmar sugeriu as convocações de antigos chefes dos departamentos jurídico e financeiro para esclarecer os termos. Um dos membros do Cori declarou na reunião que o acordo com o jogador é "fora da realidade". Em julho, Memphis Depay chegou a não se apresentar a treinamentos como forma de protesto contra valores em atraso. À época, as pendências eram de aproximadamente R$ 6 milhões, referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem. O Corinthians atravessa crise financeira, com uma dívida de aproximadamente R$ 2,7 bilhões e com dificuldades para cumprir compromissos a curto prazo. O clube também está punido com transfer ban da Fifa e está proibido de inscrever atletas. A diretoria trabalha para manter os salários dos jogadores em dia para blindar o CT dos problemas político e financeiro do Parque São Jorge. 