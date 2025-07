Sinner vence revanche contra Alcaraz de virada e conquista o título de Wimbledon pela 1ª vez

No reencontro dos dois melhores tenistas da atualidade, após a épica final de 5h29 em Roland Garros, Jannik Sinner conseguiu a revanche e derrotou Carlos Alcaraz por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4, em 3h04 de partida, neste domingo, conquistando o inédito título de Wimbledon.

Com a vitória na grama londrina, o italiano alcançou seu quarto título de Grand Slam - somava dois Abertos da Austrália e um US Open - e impediu o terceiro triunfo consecutivo do espanhol no Grand Slam inglês. De quebra, Sinner ampliou a vantagem na liderança no ranking da ATP para 3.430 pontos sobre o vice-líder.

Alcaraz, por sua vez, ainda leva a melhor nos confrontos diretos contra o italiano, com oito vitórias e cinco derrotas, e terá ótima chance de se aproximar do rival até o US Open, já que só defenderá 60 pontos no período contra 3.200 do campeão de Wimbledon.

A partida começou morna, com ambos sacando com segurança e confirmando seus serviços. No quinto game, após muito equilíbrio, Sinner aproveitou os erros do espanhol e conseguiu a primeira quebra do jogo. Confiante na Quadra Central de Wimbledon e com poucos erros até então, o número 1 do mundo fez 4/2.

Em desvantagem, Alcaraz ligou o alerta e engrenou na partida. Com uma reação rápida, o espanhol quebrou o serviço do italiano no oitavo game (4/4), retomou a dianteira em 5/4 com um ace e aproveitou a queda de rendimento do adversário, que errava mais, para quebrar novamente o saque do rival e fechar o primeiro set em 6/4.

Sinner não se deixou abater pelo revés parcial e, logo no início do segundo set, aproveitou os três break points a seu favor para quebrar o serviço de Alcaraz. O espanhol teve a chance de igualar no segundo game, mas desperdiçou seu break point e o italiano, com menos erros não forçados na segunda parcial, abriu 2/0.

A partir daí, o confronto se manteve equilibrado, com games intensos e disputados ponto a ponto. No sétimo, o número 1 do mundo teve a chance de abrir 5/2, mas desperdiçou o break point. Mesmo assim, bastou a Sinner manter a tranquilidade para confirmar seus dois serviços e fechar o set, com boas paralelas, em 6/4.

Assim como na parcial anterior, Sinner entrou agressivo em quadra no terceiro set e teve dois break points logo de cara, mas o número 2 do mundo se recuperou e confirmou o serviço. Com os dois tenistas concentrados, a partida permaneceu equilibrada até o nono game, quando, enfim, o italiano conseguiu quebrar o serviço do espanhol, fazendo uma leitura mais rápida do jogo, e sacou para virar o placar para 2 sets a 1, fechando o set novamente em 6/4.

Em melhor momento na partida, Sinner passou a controlar mais o jogo no quarto set e quebrou o serviço de Alcaraz no terceiro game, antes de abrir 3/1. No limite, o espanhol assumiu riscos, mas o italiano dava poucas chances - e até contava com a sorte em momentos cruciais. No quinto game, ele confirmou o serviço graças ao toque da bola na rede e, no oitavo, salvou três break points para fazer 5 a 3. Ofensivo, Sinner confirmou seu saque, com direito a três match points, para conquistar o título com outro 6/4 e encerrar o jejum de cinco partidas diante do principal rival.