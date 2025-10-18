Sinner leva a melhor sobre o rival Alcaraz e é bicampeão do milionário Six Kings Slam Estadão Conteúdo 18.10.25 17h52 Pelo segundo ano seguido o título do milionário Six Kings Slam, torneio de exibição que paga o maior prêmio da temporada do tênis, ficou com Jannik Sinner. O italiano ganhou de seu principal rival no circuito, o espanhol Carlos Alcaraz, em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/4. Agora, o italiano tem um retrospecto de seis vitórias e nenhuma derrota na competição realizada em Riad, capital da Arábia Saudita. Com apresentação impecável na decisão deste sábado, embolsou 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 32,6 milhões). Apesar de ser considerado um evento festivo, a decisão mostrou o quanto Sinner anda incomodado com Alcaraz, de quem perdeu nas decisões de Roland Garros e US Open, sendo, inclusive, ultrapassado pelo oponente no topo do ranking da ATP. O agora número 2 do mundo foi bastante agressivo na disputa dos pontos, sempre atacante o serviço de Alcaraz. Ainda sacou bem e com potência para não dar oportunidades ao líder do ranking. Com a conquista, reduziu a desvantagem no confronto para 10 a 6. NO fim, mostrando que a rivalidade é sadia, saíram abraçados de quadra. Sinner havia passado pelo grego Stefanos Tsitsipas na estreia (6/2 e 6/3) e derrubado o sérvio Novak Djokovic (entrou direto na semifinal). Já Alcaraz estreou diante de Taylor Fritz, que bateu Alexander Zverev (6/3 e 6/4) e se garantiu na decisão com 6/4 e 6/2. Ainda neste sábado, na disputa do terceiro lugar, Fritz levou a melhor sobre o desgastado Djokovic ao ganhar o primeiro set por 7/6 (7/4) e ver o veterano abandonar. Os seis tenistas que estiveram no Six Kings Slam embolsaram ao menos 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,1 milhões). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Six Kings Slam Jannik Sinner Carlos Alcaraz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do PET ao gramado: empresa paraense transforma garrafas em uniformes sustentáveis para clubes Produção retira cerca de 320 mil garrafas anualmente do meio ambiente 18.10.25 10h00 A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 Futebol Em caso de acesso, Remo pode arrecadar até R$ 150 milhões em 2026, afirma jornalista Projeção foi feita por Carlos Ferreira. Além disso, clube pode garantir premiação de até R$ 3 milhões ainda neste ano. 17.10.25 17h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES A matemática do futebol: conheça quem calcula o destino de Remo e Paysandu na Série B Criado na UFMG, o projeto “Probabilidades no Futebol” faz milhões de simulações para medir as chances de acesso e rebaixamento e se tornou referência entre torcedores e analistas 18.10.25 9h00 JOGÃO Com desfalques importantes, Remo pega o Athletic-MG de olho na quinta vitória seguida A partida será disputada no Baenão, às 20h30, e pode colocar o Leão no G4 em caso de vitória — o time paraense ocupa a sexta posição, com 51 pontos, apenas um atrás do Goiás, quarto colocado 18.10.25 7h00 Futebol Paysandu x Tuna: Final do Parazão Sub-20 será transmitida pela Liberal+ no Youtube Partida começa às 9h30 no estádio Francisco Vasques, o Souza. 18.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (18/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 18.10.25 7h00