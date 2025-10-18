Sinner leva a melhor sobre o rival Alcaraz e é bicampeão do milionário Six Kings Slam

Pelo segundo ano seguido o título do milionário Six Kings Slam, torneio de exibição que paga o maior prêmio da temporada do tênis, ficou com Jannik Sinner. O italiano ganhou de seu principal rival no circuito, o espanhol Carlos Alcaraz, em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/4.

Agora, o italiano tem um retrospecto de seis vitórias e nenhuma derrota na competição realizada em Riad, capital da Arábia Saudita. Com apresentação impecável na decisão deste sábado, embolsou 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 32,6 milhões).

Apesar de ser considerado um evento festivo, a decisão mostrou o quanto Sinner anda incomodado com Alcaraz, de quem perdeu nas decisões de Roland Garros e US Open, sendo, inclusive, ultrapassado pelo oponente no topo do ranking da ATP.

O agora número 2 do mundo foi bastante agressivo na disputa dos pontos, sempre atacante o serviço de Alcaraz. Ainda sacou bem e com potência para não dar oportunidades ao líder do ranking. Com a conquista, reduziu a desvantagem no confronto para 10 a 6. NO fim, mostrando que a rivalidade é sadia, saíram abraçados de quadra.

Sinner havia passado pelo grego Stefanos Tsitsipas na estreia (6/2 e 6/3) e derrubado o sérvio Novak Djokovic (entrou direto na semifinal). Já Alcaraz estreou diante de Taylor Fritz, que bateu Alexander Zverev (6/3 e 6/4) e se garantiu na decisão com 6/4 e 6/2.

Ainda neste sábado, na disputa do terceiro lugar, Fritz levou a melhor sobre o desgastado Djokovic ao ganhar o primeiro set por 7/6 (7/4) e ver o veterano abandonar. Os seis tenistas que estiveram no Six Kings Slam embolsaram ao menos 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,1 milhões).