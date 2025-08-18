Sinner abandona jogo e Alcaraz ganha título inédito do Cincinnati Open O tenista disse após a partida que passou mal no domingo à noite Estadão Conteúdo 18.08.25 17h27 Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (Reprodução / Instagram @janniksin) O espanhol Carlos Alcaraz ganhou pela primeira vez o Cincinnati Open, nesta segunda-feira, ao derrotar o italiano Jannik Sinner, que abandonou o jogo quando estava perdendo por 5/0 no primeiro set após 23 minutos. O tenista disse após a partida que passou mal no domingo à noite. Além do título inédito, Alcaraz aumentou a possibilidade de alcançar o primeiro lugar no ranking, caso conquiste também o título do US Open, Grand Slam com início previsto da chave principal para domingo. Este foi o quinto jogo entre ambos e a terceira vitória do espanhol. Sinner havia abandonado jogos em 2023. No torneio de Halle, diante de Alexander Bublik, e em Roland Garros frente a Andrey Rublev). Foi a sua primeira derrota em piso duro, após 26 vitórias. O primeiro game foi todo de Alcaraz, que fez 1/0, ao quebrar i saque de Sinner e sem perder um ponto. Com dificuldade, o espanhol manteve o saque e fez 2/0. Sinner continuou errando demais e Alcaraz estava muito seguro na devolução do saque do italiano. Com isso, o espanhol abriu 3/0, com duas quebras. Sem sustos, Alcaraz aumentou a vantagem para 4/0. O espanhol somou o quinto game seguido, com direitinho a 'curtinha' e dupla falta de Sinner. Na sequência, o italiano abandonou o jogo. Envergonhado, o italiano escreveu em uma das câmeras do jogo "Sorry" (desculpe em inglês). Foi o outavo título de Masters 1000 de Alcaraz. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Cincinnati Open Jannik Sinner Carlos Alcaraz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00