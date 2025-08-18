Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sinner abandona jogo e Alcaraz ganha título inédito do Cincinnati Open

O tenista disse após a partida que passou mal no domingo à noite

Estadão Conteúdo
fonte

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (Reprodução / Instagram @janniksin)

O espanhol Carlos Alcaraz ganhou pela primeira vez o Cincinnati Open, nesta segunda-feira, ao derrotar o italiano Jannik Sinner, que abandonou o jogo quando estava perdendo por 5/0 no primeiro set após 23 minutos. O tenista disse após a partida que passou mal no domingo à noite.

Além do título inédito, Alcaraz aumentou a possibilidade de alcançar o primeiro lugar no ranking, caso conquiste também o título do US Open, Grand Slam com início previsto da chave principal para domingo. Este foi o quinto jogo entre ambos e a terceira vitória do espanhol.

Sinner havia abandonado jogos em 2023. No torneio de Halle, diante de Alexander Bublik, e em Roland Garros frente a Andrey Rublev). Foi a sua primeira derrota em piso duro, após 26 vitórias.

O primeiro game foi todo de Alcaraz, que fez 1/0, ao quebrar i saque de Sinner e sem perder um ponto. Com dificuldade, o espanhol manteve o saque e fez 2/0.

Sinner continuou errando demais e Alcaraz estava muito seguro na devolução do saque do italiano. Com isso, o espanhol abriu 3/0, com duas quebras.

Sem sustos, Alcaraz aumentou a vantagem para 4/0. O espanhol somou o quinto game seguido, com direitinho a 'curtinha' e dupla falta de Sinner. Na sequência, o italiano abandonou o jogo. Envergonhado, o italiano escreveu em uma das câmeras do jogo "Sorry" (desculpe em inglês). Foi o outavo título de Masters 1000 de Alcaraz.

Palavras-chave

tênis

Cincinnati Open

Jannik Sinner

Carlos Alcaraz
