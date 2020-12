Sindicato de Jornalistas diz que Disney descumpre acordo e quer garantias de empregos no Fox Sports

O Sindicato dos jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro (SJPMRJ) se posicionou sobre a série de demissões promovidas pela Disney nos canais Fox Sports. Em carta divulgada pelo portal 'Uol', a entidade afirma que a magnata do entretenimento descumpre o acordo feito com o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) de que a grade e os empregos fossem mantidos até 2022.

- Pelo acordo do CADE, a Disney deverá manter a Fox Sports no ar até janeiro de 2022. Isso poderia supor a manutenção dos empregos por, pelo menos, durante todo o ano de 2021. Infelizmente, o que se ouve na rádio corredor é que em janeiro haverá a dispensa de toda a equipe.

Confira o comunicado na integra:

"SINDICATO QUER GARANTIA DOS EMPREGOS NA FOX SPORTS O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ) vê com extrema preocupação o processo cada vez mais incerto e obscuro da fusão da Disney (canais ESPN) com a Fox Brasil. Mais de seis meses depois da aprovação pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) a desinformação, a incerteza sobre o futuro e um festival de boatos cercam os 300 trabalhadores da Fox no Rio, dentre eles 60 jornalistas.

Apesar dos reiterados pedidos, a direção da Fox simplesmente tem ignorado as solicitações do SJPMRJ por uma reunião para esclarecer qual o futuro dos profissionais de imprensa. O canal passa por um processo de esvaziamento, com seis programas encerrados e várias demissões. Contratos com pessoas jurídicas, os chamados Talentos (apresentadores, comentaristas) estão sendo renegociados ou encerrados, mas a equipe de jornalistas funcionários contratados pelo canal não recebe qualquer informação oficial.

Pelo acordo do CADE, a Disney deverá manter a Fox Sports no ar até janeiro de 2022. Isso poderia supor a manutenção dos empregos por, pelo menos, durante todo o ano de 2021. Infelizmente, o que se ouve na rádio corredor é que em janeiro haverá a dispensa de toda a equipe. Demissão em massa em plena pandemia, numa empresa que não tem problemas econômicos e num mercado de trabalho cada vez mais restrito!

Medida totalmente absurda e que, na interpretação do Sindicato, burla o acordo com o CADE. Para construir uma proposta que assegure a participação dos trabalhadores no debate sobre o futuro da Fox Sports, o SJPMRJ realizou uma reunião virtual com os jornalistas e buscará ampliar esse debate com os demais sindicatos, de maneira a garantir que o acordo assinado com o CADE seja respeitado, em defesa dos empregos e dos direitos trabalhistas.

Diretoria do SJPMRJ, 21 de dezembro de 2020"