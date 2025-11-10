Shai Gildeous-Alexander comanda virada do líder Thunder em Memphis após 2º tempo 'perfeito' Estadão Conteúdo 10.11.25 9h18 Quando disse recentemente que via o Oklahoma City Thunder ainda mais forte que a temporada passada, na qual foi campeão da NBA, Shai Gildeous-Alexander não estava fazendo lobby com o time e com os companheiros. Neste domingo à noite, a franquia se tornou a primeira a chegar às 10 vitórias - tem somente uma derrota - com grande virada na casa do Memphis Grizzlies comandada por seu astro em um segundo tempo perfeito e 114 a 100 no placar. Depois de ir ao descanso perdendo por 62 a 51 - chegou a ficar em desvantagem de 19 pontos, o Thunder voltou dos vestiários de maneira arrasadora e já assumiu o topo da pontuação no terceiro período, com imponente 34 a 18. Sem permitir reação, ainda brilhou no quarto final quando o oponente ameaçou encostar, com nove pontos seguidos de Shai, sendo duas cestas de 3, que terminou com 35 na partida. Terminou como cestinha, anotando uma vez a mais que Ja Morant, ídolo dos Grizzlies. O Memphis queria se vingar do oponente, de quem foi varrido nos playoffs passados e vinham de 13 derrotas consecutivas. Mas não conseguiu sustentar o bom começo, sobretudo pelo crescimento de Shai Gildeous-Alexander, que anotou 25 dos seus pontos após o intervalo. Ele ainda pegou sete rebotes e deu seis assistências. Em busca de sua quinta vitória seguida em casa, o Oklahoma agora se prepara para encarar o Golden State Warriors, que mesmo sem o astro Sthephen Curry - está doente - não tomou conhecimento do vice-campeão Indiana Pacers, bastante desfalcado, ganhando por imponentes 114 a 83. Sem Curry, coube a Jimmy Butler comandas os Warriors. O veterano anotou 21 pontos, acertando 10 de 15 arremessos, além de pegar 9 rebotes e das sete assistências. Ainda colaborou com duas roubadas de bola. Confira os resultados deste domingo: Milwaukee Bucks 115 x 122 Houston Rockets Orlando Magic 107 x 111 Boston Celtics New York Knicks 134 x 98 Brooklyn Nets Memphis Grizzlies 100 x 114 Oklahoma City Thunder Philadelphia 76ers 108 x 111 Detroit Pistons Golden State Warriors 114 x 83 Indiana Pacers Sacramento Kings 117 x 144 Minnesota Timberwolves Confira os jogos desta segunda-feira: Detroit Pistons x Washington Wizards Orlando Magic x Portland Trail Blazers Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers Miami Heat x Cleveland Cavaliers Chicago Bulls x San Antonio Spurs Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks Utah Jazz x Minnesota Timberwolves Phoenix Suns x New Orleans Pelicans Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks 