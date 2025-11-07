Seleção feminina de futebol fará amistosos com Noruega e Portugal na última Data Fifa do ano

A seleção brasileira de futebol feminino fará mais um tour pela Europa em sua despedida na temporada. Após somar grandes triunfos em visitas às fortes Inglaterra (2 a 1) e Itália (1 a 0), as comandadas de Arthur Elias agora terão amistosos contra a Noruega e Portugal no fim de novembro/começo de dezembro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira os próximos compromissos do Brasil, que busca as mais fortes adversárias do planeta para testar sua força neste ciclo olímpico para 2026 e também visando a copa do Mundo de 2027, na qual o País será o anfitrião.

"A Seleção Brasileira Feminina tem compromisso confirmado para a última Data FIFA de 2025. No dia 28 de novembro, enfrenta a Noruega no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha, às 15h (de Brasília). Já no dia 2 de dezembro, a equipe de Arthur Elias joga contra a seleção portuguesa no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal, às 16h45 (de Brasília)", oficializou a entidade.

Além do título inédito da Copa América, a seleção brasileira está embalada por quatro vitórias importantes em amistosos, dois contra o Japão, além de bater Inglaterra e Itália. O único deslize foi contra a França após grande primeiro tempo e 2 a 0 de vantagem - acabou levando a virada por 3 a 2.

Nos últimos jogos Arthur Elias não chamou a estrela Marta e rodou bastante o elenco observando novas jogadoras, o que pode ocorrer também nesses dois últimos jogos do ano, na busca por uma escalação ideal.