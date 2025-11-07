Seleção feminina de futebol fará amistosos com Noruega e Portugal na última Data Fifa do ano Além do título inédito da Copa América, a seleção brasileira está embalada por quatro vitórias importantes em amistosos. Estadão Conteúdo 07.11.25 14h53 Arthur Elias, técnico da seleção feminina do Brasil (Ascom/ CBF) A seleção brasileira de futebol feminino fará mais um tour pela Europa em sua despedida na temporada. Após somar grandes triunfos em visitas às fortes Inglaterra (2 a 1) e Itália (1 a 0), as comandadas de Arthur Elias agora terão amistosos contra a Noruega e Portugal no fim de novembro/começo de dezembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira os próximos compromissos do Brasil, que busca as mais fortes adversárias do planeta para testar sua força neste ciclo olímpico para 2026 e também visando a copa do Mundo de 2027, na qual o País será o anfitrião. "A Seleção Brasileira Feminina tem compromisso confirmado para a última Data FIFA de 2025. No dia 28 de novembro, enfrenta a Noruega no Estádio Municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha, às 15h (de Brasília). Já no dia 2 de dezembro, a equipe de Arthur Elias joga contra a seleção portuguesa no Estádio Municipal de Aveiro, em Portugal, às 16h45 (de Brasília)", oficializou a entidade. Além do título inédito da Copa América, a seleção brasileira está embalada por quatro vitórias importantes em amistosos, dois contra o Japão, além de bater Inglaterra e Itália. O único deslize foi contra a França após grande primeiro tempo e 2 a 0 de vantagem - acabou levando a virada por 3 a 2. Nos últimos jogos Arthur Elias não chamou a estrela Marta e rodou bastante o elenco observando novas jogadoras, o que pode ocorrer também nesses dois últimos jogos do ano, na busca por uma escalação ideal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino Brasil amistosos Noruega Portugal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18