Seguro, Brasil vence Uruguai e mantém 100% nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira fechou o seu ciclo de jogos de 2020 das Eliminatórias de Copa do Mundo de forma eficaz. Com gols de Arthur e Richarlison, os comandados de Tite derrotaram o Uruguai por 2 a 0 em pleno Estádio Centenário e asseguraram três pontos importantes em seu adversário mais desafiador deste início de competição. Com o resultado desta terça-feira, o Brasil foi a 12 pontos e terminou o seu ciclo de jogos pela competição no ano de 2020 com 100% de aproveitamento, enquanto a Celeste segue com seis pontos.

A equipe canarinha só volta a campo em março de 2021, quando mede forças como visitante contra a Colômbia. Os uruguaios encaram a Argentina, também fora de casa.

MUITOS OBSTÁCULOSOs primeiros minutos foram bem movimentados no Estádio Centenário. Logo aos dois minutos, Thiago Silva lançou Gabriel Jesus, o atacante abriu espaço pela direita e exigiu Campaña em um chute cruzado.

O Uruguai respondeu logo em seguida. Com um drible, Nuñez deixou Danilo no chão e, em seguida, encheu o pé. A bola explodiu no travessão. A Celeste aumentou sua pressão, depositando suas fichas em De La Cruz e Nández. Entretanto, à exceção de uma cabeçada de Cavani rente à trave, a zaga brasileira continha o ímpeto adversário.

DEMOROU... MAS ENGRENOU!A dedicação que tinha defensivamente demorou a ser refletida no setor ofensivo. Everton Ribeiro criava jogadas, mas a linha de frente formada por Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison esbarrava na marcação uruguaia. O ímpeto brasileiro começou a se sobressair na reta final.

Everton Ribeiro se desvencilhou da marcação e cruzou. Gabriel Jesus, em meio aos zagueiros, serviu Arthur, que deu um chute colocado. A bola desviou em um defensor e traiu Campaña, aos 33. Com embalo renovado, a Seleção quase ampliou no lance seguinte. Arthur abriu um passe para Firmino. O camisa 20 arrancou e bateu rasteiro, mas o goleiro encaixou.

Dominando as ações, a equipe de Tite marcou o segundo aos 45. Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio curto, Renan Lodi alçou para a área. Richarlison surgiu entre os zagueiros e cabeceou no canto de Campaña. Os uruguaios ensaiaram uma reação em falta cobrada por De La Cruz, mas Godín cabeceou uma bola no travessão.

SOLIDEZ EM CAMPONa volta do intervalo, a Seleção continuou a fazer variações táticas e a se lançar ao ataque. No primeiro minuto, Gabriel Jesus se livrou da marcação, mas finalizou para as nuvens. Coube a Everton Ribeiro levar a equipe à frente, mas Roberto Firmino e Richarlison esbarravam na marcação.

Campaña foi exigido em falta cobrada por Everton Ribeiro e para salvar cruzamento de Renan Lodi. Já defensivamente, os comandados de Tite controlavam a partida.

VAR EM AÇÃO E URUGUAI PENANDO OFENSIVAMENTEO Uruguai tentou se lançar de vez ao ataque na etapa final. Entretanto, a equipe se mostrava atabalhoada ao tentar furar o bloqueio brasileiro. Além disto, errava com frequência os lançamentos.

O panorama piorou de vez aos 26 minutos. Cavani cometeu falta em Richarlison e, inicialmente, recebeu cartão amarelo. Após ouvir o alerta do VAR, o árbitro Roberto Tobar foi à cabine de vídeo, revisou o lance e expulsou o atacante.

Minutos depois, os uruguaios ensaiaram uma reação em uma jogada que começou em uma cobrança de escanteio. Em meio ao bate e rebate, Nuñez chutou para o fundo da rede. Porém, a jogada foi invalidada por impedimento.

Os uruguaios partiram de vez para o "abafa" na reta final, mas novamente não foram efetivos diante de um Brasil que cadenciou o jogo. Com atuação segura, a Seleção segurou as pontas mesmo sem astros, soube convencer diante de um adversário difícil e fechou o ano de 2020 tranquilo nas Eliminatórias.

URUGUAI 0 x 2 BRASILData-Hora: 17-11-20 - 20hEstádio: Centenário, em Montevidéu (URU)Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)VAR: Cristian Garay (CHI)

Cartões amarelos: Giménez, Nández (URU), Douglas Luiz, Richarlison (BRA)

Cartão vermelho: Cavani (URU)

Gols: Arthur, 33,1/T (0-1) e Richarlison, 45/1T (0-2)

URUGUAI: Martín Campaña; Martin Cáceres, José Maria Giménez, Diego Godín e Agustín Oliveros; Rodrigo Betancur (Brian Rodríguez, 14/2T), Lucas Torreira (Arambarri, 14/2T), De La Cruz (Jonathan Rodríguez, 25/2T) e Nahitan Nandez; Darwin Nuñez e Edinson Cavani. Técnico: Óscar Tabárez

BRASIL: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Douglas Luiz (Lucas Paquetá, 46/2T), Arthur e Everton Ribeiro (Bruno Guimarães, 46/2T); Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison (Everton Cebolinha, 25/2T). Técnico: Tite