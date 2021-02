Se marcar contra o Botafogo, Luciano, do São Paulo, vira artilheiro isolado do Brasileirão

O São Paulo pode ter o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro ao término da 37ª rodada da competição. Com 17 gols marcados, Luciano divide a artilharia com Marinho, do Santos, Thiago Galhardo, do Internacional e Claudinho, do Red Bull Bragantino.

“Made in Cotia”: confira as vendas de atletas da base do São Paulo nos últimos 10 anosSe marcar pelo menos um gol diante do Botafogo, pior defesa da competição com 60 gols sofridos, o camisa 11 se torna o artilheiro isolado faltando uma rodada para o término do Brasileirão.

Caso Luciano seja o maior goleador da competição, ele quebrará um jejum do São Paulo no quesito artilheiro do Brasileirão. A última vez que o Tricolor teve o artilheiro foi com Luis Fabiano, que marcou 19 gols no Brasileirão de 2002, dividindo o posto com Rodrigo Fabri, na época, jogador do Grêmio.

Se manter a média deste ano, Luciano tem grandes chances de deixar sua marca. Em seis jogos disputados neste ano, ele marcou cinco gols. Ainda finalizou 15 vezes, sendo nove no gol adversário.

O São Paulo teve, ao longo da história do Brasileirão, quatro artilheiros do torneio. Pedro Rocha, com 17 gols em 1972, Careca, com 25 gols em 1986, Muller, com dez gols em 1987 e o Fabuloso em 2002, com 19 gols marcados.

VEJA TODOS OS ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO NO SÃO PAULO1972 - Pedro Rocha - 17 gols1986 - Careca - 25 gols1987 - Muller - 10 gols 2002 - Luís Fabiano - 19 gols