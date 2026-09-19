São Paulo vence o Inter no MorumBis e dá resposta após eliminação na Sul-Americana

O São Paulo reagiu no Brasileirão, a única competição que lhe resta na temporada, ao derrotar o Internacional por 1 a 0 no MorumBis. Calleri encerrou jejum de gols que durou quase dois meses e garantiu, com gol de pênalti, a vitória são-paulina na noite deste sábado.

Sob protestos de parte da torcida, frustrada com a eliminação na Sul-Americana diante do Boca Juniors, o São Paulo ainda não está livre do perigo da queda, mas está mais distante da zona de rebaixamento. São 36 pontos e a 11ª colocação ao time treinado por Dorival Júnior.

Cenário muito desfavorável vive o Inter, afundado no grupo dos quatro que caem à segunda divisão. O time gaúcho, que venceu apenas um jogo desde a retomada do torneio após a Copa do Mundo, tem 28 pontos e é o 18º colocado.

O São Paulo jogou com a necessidade de dar resposta aos seus torcedores, muitos dos quais protestaram no MorumBis, e o fez cedo. Foram de domínio os primeiros minutos do time tricolor em casa, valendo-se também da fragilidade do Inter, que não briga contra o rebaixamento mais uma vez por acaso.

O domínio se transformou em gol quando Calleri converteu cobrança de pênalti que Maripán cometeu em Luciano. O argentino encerrou seca de gols no Brasileirão que durou quase dois meses.

Os anfitriões controlaram a partida, ainda que tenham sido incomodados em alguns momentos por um quase inócuo Internacional, com claras dificuldades para criar.

Os visitantes conseguiram levar perigo a partir de erros do rival. Toloi, por exemplo, falhou e deu a Vitinho a chance do empate. O atacante chutou cruzado, pra fora.

Na etapa final, o jogo esteve aberto. Sobraram espaços para os donos da casa sacramentarem o triunfo à medida que o Inter se lançou ao ataque.

O São Paulo, com limitações técnicas, não aproveitou um contra-ataque sequer. No entanto, defendeu-se com competência das investidas do Internacional, com evidentes problemas para encontrar soluções ofensivas. Tanto que, sem muito a oferecer no ataque, cansou de erguer bolas à área. Todas em vão, consagrando os três zagueiros são-paulinos.

Foi um jogo medíocre de ambos no MorumBis. Os 25 mil torcedores que foram ao estádio assistiram a dois times sem inspiração alguma. Fez a diferença a favor do São Paulo o erro de Maripán, concedendo pênalti no início à equipe paulista que decidiu a partida.

Também foi determinante para a vitória são-paulina a força que tem o time no MorumBis, onde não perde desde março. A torcida, aliviada, comemora o triunfo, embora tenha desejado celebrar o que seria - e não foi - algo maior: a classificação à Sul-Americana. Terminarão o ano sem comemorar de novo um título.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 INTERNACIONAL

SÃO PAULO: Rafael; Domingos Duarte (Sabino), Arboleda e Rafael Tolói; Pedro Lima (Lucas Ramon), Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Artur (André Silva), Luciano (Danielzinho) e Calleri (Ferreira). Técnico: Dorival Júnior.

INTER: Anthoni; Bruno Gomes, Maripan, Mercado e Matheus Bahia (Allex); Paulinho (Sanabria), Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick; Vitinho (Aguirre), Carbonero (Eliasson) e Bernabei. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOL: Calleri, aos 14 do 1ºT.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS: Matheus Bahia, Bruno Henrique, Calleri, Pezzolano, Mercado.

PÚBLICO: 25.395 torcedores.

RENDA: R$ 907.260,00.

LOCAL: MorumBis.