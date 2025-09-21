São Paulo 'vai ganhar' e avançar na Libertadores, assegura Crespo após perder para o Santos

O técnico Hernán Crespo está confiante de que o São Paulo vai às semifinais da Libertadores, mesmo frente à difícil missão de reverter a derrota por 2 a 0 sofrida em Quito para a LDU. "A gente vai ganhar, a gente vai passar de fase", disse o argentino em suas últimas palavras na coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Santos, em clássico disputado neste domingo, na Vila Belmiro.

A resposta direta foi dada no momento em que o treinador era questionado sobre a confiança demonstrada por ele durante toda a entrevista, sempre que o assunto LDU vinha à tona. "Estão bem, muito bem e vão fazer um grande jogo na quinta", disse ao comentar a situação psicológica dos jogadores.

Para avançar à semifinal, o São Paulo precisa vencer por três gols de vantagem, no MorumBis, em jogo marcado para as 19 horas de quinta-feira, 25. Se ganhar por diferença de dois gols, leva a decisão para os pênaltis.

"Quinta vai ser um jogo mental, de vontade", avaliou Crespo, que fez uma tentativa de contagiar com sua confiança os torcedores mais descrentes. "Não posso convencer ninguém. É acreditar ou não. Se passa, será histórico, será o épico. Quem for ao estádio pode viver a história."

Enquanto sonha com a retomada no torneio continental, o time tricolor está em uma posição segura no Brasileirão, em sétimo lugar, com 35 pontos. Até por isso, pôde se dar o luxo de jogar com um time totalmente reserva o San-São deste domingo.