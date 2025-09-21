Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

São Paulo 'vai ganhar' e avançar na Libertadores, assegura Crespo após perder para o Santos

Estadão Conteúdo

O técnico Hernán Crespo está confiante de que o São Paulo vai às semifinais da Libertadores, mesmo frente à difícil missão de reverter a derrota por 2 a 0 sofrida em Quito para a LDU. "A gente vai ganhar, a gente vai passar de fase", disse o argentino em suas últimas palavras na coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Santos, em clássico disputado neste domingo, na Vila Belmiro.

A resposta direta foi dada no momento em que o treinador era questionado sobre a confiança demonstrada por ele durante toda a entrevista, sempre que o assunto LDU vinha à tona. "Estão bem, muito bem e vão fazer um grande jogo na quinta", disse ao comentar a situação psicológica dos jogadores.

Para avançar à semifinal, o São Paulo precisa vencer por três gols de vantagem, no MorumBis, em jogo marcado para as 19 horas de quinta-feira, 25. Se ganhar por diferença de dois gols, leva a decisão para os pênaltis.

"Quinta vai ser um jogo mental, de vontade", avaliou Crespo, que fez uma tentativa de contagiar com sua confiança os torcedores mais descrentes. "Não posso convencer ninguém. É acreditar ou não. Se passa, será histórico, será o épico. Quem for ao estádio pode viver a história."

Enquanto sonha com a retomada no torneio continental, o time tricolor está em uma posição segura no Brasileirão, em sétimo lugar, com 35 pontos. Até por isso, pôde se dar o luxo de jogar com um time totalmente reserva o San-São deste domingo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa Libertadores

Brasileirão

São Paulo FC

Hernán Crspo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Dados

Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência

No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora

21.09.25 8h00

Futebol

Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas

Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão.

21.09.25 7h00

FUTEBOL

Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter'

Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu

20.09.25 20h52

Futebol

Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha'

Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário

20.09.25 19h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Vojvoda prega Santos 'mirando para cima' e espera que vitória tire ansiedade do setor ofensivo

21.09.25 23h47

Futebol

Paysandu anuncia saída de três atletas na véspera de partida de '6 pontos' pela Série B

Segundo o clube, Joseph Espinoza, Kauã Hinkel e Matías Cavalleri não fazem mais parte da equipe.

01.06.25 13h35

Mais esportes

Terceira edição do Campeonato Paraense de Taekwondo acontece em Belém neste fim de semana; confira

Apenas atletas inscritos na Federação poderão participar, garantindo um nível de competitividade elevado

03.04.25 13h03

Futebol

Caso Afonso Rossa: morte súbita gera debate no futebol paraense sobre assistência médica na base

Segundo relatos oficiais do Águia, Afonso se sentiu mal durante o aquecimento do time, sentou-se no banco e caiu no chão, deixando o mundo do futebol de luto

29.12.24 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda