São Paulo vacila, leva gol aos 51 do 2º tempo e fica no empate contra o Bahia no Brasileirão Estadão Conteúdo 03.05.26 18h17 Longe do MorumBis por conta dos shows de The Weeknd, o São Paulo não fez o dever de casa e empatou com o Bahia por 2 a 2 neste domingo, em Bragança Paulista, no duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Artur e Ferreirinha fizeram os gols do São Paulo, que ficou na frente do placar duas vezes. Luciano Juba, com um golaço de fora da área, e Erick, aos 51 do segundo tempo, marcaram para o Bahia. Com o resultado, o São Paulo vai aos 24 pontos e segue na quarta colocação do Brasileirão. Já o Bahia vai aos 22 pontos e segue em sexto. A equipe paulista começou melhor o jogo, criando boas chances e tomando conta das ações. Numa pressão de saída da defesa baiana, Wendell roubou a bola e invadiu a área, tocando para Artur. O atacante ajeitou para a perna esquerda e chutou no canto, sem chances para o goleiro adversário. Contratação que melhor tem rendido em 2026 pelo São Paulo, Artur agora acumula dois gols e duas assistências em oito jogos pelo clube do Morumbi. No segundo tempo, novamente o São Paulo pressionou o Bahia e teve boas chances de ampliar o placar logo nos primeiros minutos. Porém, sem sucesso. E a falta de efetividade custou caro aos mandantes. Isso porque aos 16 minutos do segundo tempo, Luciano Juba recebeu passe de Everton Ribeiro de fora da área e chutou no ângulo de Rafael, fazendo um golaço em Bragança Paulista. Após levar o gol, Roger Machado colocou Lucas Moura em campo. O meia ficou mais de um mês fora dos gramados por conta de uma fratura na costela. Porém, nos cerca de 20 minutos em que esteve em campo, pouco conseguiu fazer. O camisa 7 ainda deixou o jogo machucado com uma lesão no tornozelo, deixando o São Paulo, que já havia feito as cinco substituições, com um a menos em campo. No entanto, o São Paulo armou um contra-ataque e Calleri colocou a bola com precisão na cabeça de Ferreirinha, que havia acabado de entrar. O camisa 11 tocou no canto do gol, e a bola ainda bateu na trave antes de balançar as redes. Se segurando atrás com as lesões, o São Paulo não resistiu aos 51 minutos do segundo tempo, quando Erick aproveitou um rebote de Rafael e empatou o confronto novamente. O São Paulo volta a campo na quinta, às 19h (Brasília), contra o OHiggins, no Chile, pela fase de grupos da Copa sul-americana. Já o Bahia recebe o Cruzeiro no próximo sábado, às 21h, na Fonte Nova pelo Brasileirão, tendo a semana livre para treinar. SÃO PAULO 2 X 2 BAHIA SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon (Cédric), Alan Franco, Sabino e Wendell (Enzo Diaz); Danielzinho (Luan) e Bobadilla; Artur, Luciano (Ferreirinha) e Cauly (Lucas); Calleri. Técnico: Roger Machado. BAHIA - Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Nestor); Kike Oliveira (Sanabria), Erick Pulga (Ademir) e Willian José (Everaldo) Técnico: Rogério Ceni GOLS: Artur, aos 16 do 1º tempo, Ferreirinha aos 27 do 2º tempo; Luciano Juba, aos 16 do 2º tempo, e Erick, aos 51 do 2º tempo. ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda. CARTÕES AMARELOS - Acevedo, Sanabria (BAH); Bobadilla, Enzo Diaz, Calleri (SPA). PÚBLICO - 9.390 torcedores. RENDA - R$ 570.000,00. LOCAL - Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão São Paulo Bahia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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