Santos perde três jogadores para duelo contra o Flamengo

O Santos terá três desfalques importantes por suspensão no duelo diante o Flamengo, no próximo domingo (13), às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã. No empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, neste sábado (05), pela 24ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, o zagueiro Lucas Veríssimo, o meia Diego Pituca e o atacante Soteldo receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentarão o Rubro-Negro.

Dos três, o venezuelano foi o primeiro a ser amarelado, ainda no primeiro tempo, em uma entrada forte em cima do lateral-direito palestrino, Mayke.

Já o cartão amarelo para o zagueiro Lucas Veríssimo foi o que mais interferiu diretamente no jogo, já que o defensor recebeu após interceptar uma bola com o braço aos nove minutos do segundo tempo, em lance que gerou o pênalti que culminou no primeiro gol palmeirense no confronto.

Já Pituca, recebeu o cartão nos minutos finais na partida, o que influenciou mais no próximo compromisso do Peixe pelo Brasileirão do que propriamente no clássico.

Antes de enfrentar o Flamengo, o Santos ainda fará uma partida pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (09), às 19h15, na arena gremista, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio continental.