Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sampaoli inicia sua 2ª passagem pelo Atlético-MG com longo papo, treino tático e desfalques

Estadão Conteúdo

A segunda passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG começou nesta quarta-feira em dia longo, com desembarque pela manhã em Belo Horizonte, grande papo com o elenco, reencontros, treino tático e muitos desfalques em campo.

O argentino volta ao clube mineiro após cinco temporadas com a missão de resgatar o futebol vistoso e competitivo que tinha em sua primeira passagem, em 2019/20. Mesmo tratado como 'fechado', ele recebeu muitos abraços e cumprimentos de funcionários neste retorno.

"Feliz por estar aqui. Quero agradecer todo o carinho da torcida, que se manifestou pelas redes sociais, com muita ilusão. Quero dizer que podemos fazer o Galo muito mais grande", afirmou o técnico, antes de iniciar as atividades.

Ao lado de sua comissão, formada pelo coordenador Gabriel Andreata, o auxiliar Diogo Meschine e os preparadores físicos Pablo Fernandez e Marcos Fernandez, Sampaoli se reuniu com todo o grupo ainda na academia do CT para apresentações e muito papo sobre o que quer nessa nova passagem.

A primeira e mais difícil missão será reverter a desvantagem de 2 a 0 na casa do Cruzeiro, dia 11 de setembro, sua estreia oficial, pelas quartas da Copa do Brasil. Depois, ainda tem as quartas da Copa Sul-Americana e o Brasileirão.

Sem tempo a perder, Sampaoli comandou um trabalho tático em campo. Mas teve muitas baixas na atividade, casos de Ruan, em recondicionamento físico, Saravia, Lyanco, Patrick, Cadu e Caio Maia, machucados, e os convocados Junior Alonso, Roman e Alan Franco.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

Atlético-MG

Jorge sampaoli
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo

Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário

03.09.25 17h09

SÉRIE B

Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023

Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense

03.09.25 15h46

Futebol

Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B

Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão

03.09.25 14h03

Despedida

Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua

Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua

03.09.25 12h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira

03.09.25 7h00

Futebol

Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará

Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito.

03.09.25 14h42

Protestos

Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz.

03.09.25 11h50

FUTEBOL

Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube

Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão

03.09.25 2h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda