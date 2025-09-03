Sampaoli inicia sua 2ª passagem pelo Atlético-MG com longo papo, treino tático e desfalques Estadão Conteúdo 03.09.25 19h27 A segunda passagem de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG começou nesta quarta-feira em dia longo, com desembarque pela manhã em Belo Horizonte, grande papo com o elenco, reencontros, treino tático e muitos desfalques em campo. O argentino volta ao clube mineiro após cinco temporadas com a missão de resgatar o futebol vistoso e competitivo que tinha em sua primeira passagem, em 2019/20. Mesmo tratado como 'fechado', ele recebeu muitos abraços e cumprimentos de funcionários neste retorno. "Feliz por estar aqui. Quero agradecer todo o carinho da torcida, que se manifestou pelas redes sociais, com muita ilusão. Quero dizer que podemos fazer o Galo muito mais grande", afirmou o técnico, antes de iniciar as atividades. Ao lado de sua comissão, formada pelo coordenador Gabriel Andreata, o auxiliar Diogo Meschine e os preparadores físicos Pablo Fernandez e Marcos Fernandez, Sampaoli se reuniu com todo o grupo ainda na academia do CT para apresentações e muito papo sobre o que quer nessa nova passagem. A primeira e mais difícil missão será reverter a desvantagem de 2 a 0 na casa do Cruzeiro, dia 11 de setembro, sua estreia oficial, pelas quartas da Copa do Brasil. Depois, ainda tem as quartas da Copa Sul-Americana e o Brasileirão. Sem tempo a perder, Sampaoli comandou um trabalho tático em campo. Mas teve muitas baixas na atividade, casos de Ruan, em recondicionamento físico, Saravia, Lyanco, Patrick, Cadu e Caio Maia, machucados, e os convocados Junior Alonso, Roman e Alan Franco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Atlético-MG Jorge sampaoli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário 03.09.25 17h09 SÉRIE B Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023 Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense 03.09.25 15h46 Futebol Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão 03.09.25 14h03 Despedida Velório do vendedor 'Água, Caralh*' ocorre nesta quarta-feira (3) em Ananindeua Amigos e familiares se despedem de Roberto Carlos a partir das 14h, em Ananindeua 03.09.25 12h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h23