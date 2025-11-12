Rubiales revela arrependimento de beijo 'consentido' em Hermoso e ataca governo espanhol Estadão Conteúdo 12.11.25 12h58 Dois anos após ser banido do futebol e consequentemente do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após dar um beijo na boca da jogadora Jennifer Hermoso para celebrar a conquista da Copa do Mundo Feminina, Luis Rubiales voltou a falar sobre a caso. O ex-dirigente admitiu que se arrependeu do ato em assembleia no Tribunal, mas reforçou que foi "consentido" pela atleta e ainda acusou o agora primeiro-ministro espanhol de usar o caso em jogo político. Rubiales foi convidado do El Chiringuito, programa de TV da Espanha, e não poupou críticas à conduta do caso, no qual se sente injustiçado. "No meu discurso à assembleia, comecei dizendo que tinha cometido um erro, o problema é que a mídia não noticiou", afirmou Luis Rubiales. "Como presidente, eu deveria ter sido mais calmo, mais profissional. Antes de mais nada, preciso dizer, como já disse em outras ocasiões, que foi um erro e que não lidei bem com a situação. Deveria ter agido com mais postura presidencial, mas tudo foi orquestrado de forma tão exorbitante e distorcida, exagerada e com interesses que podemos discutir agora, é mais do que eu merecia." O ex-dirigente voltou a jogar a culpa, contudo, em Hermoso, que o denunciou e a quem jamais pedirá perdão. "Não, não vou me desculpar com Jenny Hermoso porque eu perguntei a ela e ela disse 'tudo bem'", disse. "A Jenni era uma boa amiga, perdeu um pênalti e estava vindo na minha direção, me abraçou de um jeito específico e, bem, aconteceu (o beijo)", explicou. Ele seguiu em sua defesa. "A sentença diz isso, isso é uma prova, e Jenni e eu sabemos que não é o caso. Não vou mudar meu depoimento inicial como outros fizeram, como Jenny fez. Pedi a permissão dela e ela disse 'tudo bem'. Além disso, foi um beijo apaixonado, sem qualquer conotação sexual, na frente de 80 mil pessoas", falou, antes de atacar o primeiro-ministro Pedro Sánchez. "Não estou dizendo que ela foi manipulada ou que houve outros motivos. O que eu vi foi uma manobra imediata da extrema esquerda em nosso país, com interesses claros e direcionados, com a criação de uma realidade paralela e uma mudança repentina de discurso. Num contexto em que Pedro Sánchez precisava do apoio dos separatistas para se consolidar como primeiro-ministro, ele teve que conceder-lhes uma anistia que ele mesmo já havia dito mil vezes ser ilegal e não ter lugar na Constituição. Foi uma cortina de fumaça, Houve a tempestade perfeita para capitalizar o incidente do beijo em relação à Lei de Anistia", disparou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino RFEF Luis Rubiales Jenni Hermoso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 FUTEBOL Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul 12.11.25 15h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52