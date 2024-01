Zagueiro do Remo emprestado pelo Santa Rosa quer triunfar entre titulares: 'Minha hora vai chegar'

Aos 21 anos, o zagueiro Jonílson ganhou uma grande oportunidade, ao retornar para o clube que o projetou ao futebol. Revelado nas categorias de base do Remo, o defensor transferiu-se para o Santa Rosa, onde jogou tempo suficiente para despertar a atenção do ex-time. Como resultado, ele é um dos cinco zagueiros disponíveis e terá, em 2024, a missão de brigar por uma vaga entre os titulares do técnico Ricardo Catalá.

Além dele, o Remo conta com os zagueiros Ícaro, Reniê, Ligger e Bruno Bispo. Com relação à ampla concorrência, ele acredita no seu potencial. "Vou trabalhar todos os dias focado para conquistar o meu espaço. Se Deus quiser farei um excelente campeonato com essa camisa", garante. O jovem de poucas palavras, no entanto, deixa claro que está ali para somar com todos, inclusive aqueles que brigam pela posição.

"A gente tá trabalhando forte no dia a dia para trazer o resultado para o clube. Eles serão bem-vindos aqui no grupo, serão todos acolhidos. Eu acredito que temos tudo para dar tudo certo e conquistar muitas vitórias", reforça. Para ele, um ponto positivo na corrida pela camisa titular é o conhecimento de causa com relação aos gramados de jogo do Parazão, que nessa época do ano costumam estar pesados devido às fortes chuvas do "inverno amazônico".

"Eu já venho treinando há bastante tempo em campos pesados. Inclusive na Segundinha estive nessa prática, posso me sair bem", acredita. Apesar disso, o ano de 2023 não foi tão bom para ele, que acabou perdendo espaço no Macaco Prego, mas nada que não possa ser ultrapassado nesta temporada. Eu dei meu máximo em 2023, mas a hora vai chegar. Foi muito importante eu ter passado pelo Santa Rosa, isso me deixou mais confiante e maduro para conquistar os meus objetivos", encerra.