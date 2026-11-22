Volante do Remo sofre reação alérgica durante jogo da Série A; saiba detalhes

O volante Edson Fernando, de 28 anos, deixou o jogo após reação alérgica. O atleta foi medicado e segue em observação

O volante Edson Fernando, do Remo, apresentou um quadro de reação alérgica durante a partida contra o Athletico-PR, na tarde deste domino (22). O problema de saúde ocorreu ainda no primeiro tempo e o jogador precisou receber atendimento médico no estádio. Após ser medicado, o atleta apresentou melhora e passa bem, segundo informações divulgadas pelo clube azulino.

Em nota publicada no site oficial, o Remo informou que a causa da reação alérgica ainda está sendo investigada pelo departamento médico. Inicialmente, o jogador foi atendido pelo médico do clube, Laércio Dezinho. Na sequência, também recebeu assistência da equipe médica da ambulância que estava de plantão no estádio.

Edson Fernando recebeu medicamentos antialérgicos e apresentou uma evolução positiva no quadro clínico. Depois dos primeiros atendimentos, o volante retornou ao hotel onde está hospedada a delegação azulina e permanece acompanhado pelos demais integrantes do grupo.

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De acordo com o comunicado, o atleta segue utilizando a medicação prescrita, respeitando os horários estabelecidos pela equipe médica. O jogador também continua sob observação e acompanhamento dos profissionais do departamento médico do Remo.