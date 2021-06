Três jogadores do Remo entram na seleção da galera da Série B

A fase do Remo é positiva não apenas dentro de campo, mas também com os torcedores. O perfil oficial da Série B no Twitter abriu uma votação para o público decidir quem seriam os escolhidos para a Seleção da Galera da segunda rodada do torneio. O lateral-direito Thiago Ennes, o meia Felipe Gedoz e o atacante Renan Gorne entraram no time.

Com a eleição dos três atletas, o Remo foi a equipe que mais colocou jogadores na seleção, além do Botafogo-RJ (que ainda teve o técnico Marcelo Chamusca escolhido como o melhor treinador da rodada). O Leão venceu o Brasil-RS por 1 a 0, gol de Renan.

Confira como ficou o time da segunda rodada

Alex Alves (Náutico-PE); Thiago Ennes (Remo), Kanu (Botafogo-RJ), Claudinho (Brusque-SC) e PV (Botafogo-RJ); Bruno Silva (Avaí-SC), Marthã (CRB-AL), Chay (Botafogo-RJ) e Felipe Gedoz (Remo); Renan Gorne (Remo) e Alef Manga (Goiás-GO). Técnico: Marcelo Chamusca (Botafogo-RJ)