Thiago Carpini lamenta erros do Remo contra o São Paulo: 'Foi bizarro'

A avaliação do técnico Thiago Carpini sobre a derrota do Remo para o São Paulo, nesta quinta-feira (26), não foi das melhores. Visivelmente chateado com a forma como o sistema defensivo se portou em campo, o treinador assumiu a responsabilidade, mas fez duras críticas ao elenco.

Na visão de Carpini, o Remo fez uma partida competitiva no Estádio do Morumbis, em São Paulo, contra o Tricolor Paulista. No entanto, o placar em 3 a 1 para os donos da casa foi reflexo das falhas da defesa azulina, que para ele foram "bizarras".

"O São Paulo não fez muita força para ganhar o jogo. Nós demos três gols (para o São Paulo). Foi bizarro. Não lembro de ter visto gols tão trapalhões assim. Com todo o respeito, não estou criticando os meus atletas. A responsabilidade é minha, eu que escalo, eu que escolho (os jogadores)", disparou.

VEJA MAIS

Apesar disso, Thiago Carpini valorizou o coletivo da equipe diante do São Paulo. Para ele, o Remo foi superior em alguns momentos da partida, tendo, inclusive, a chance de virar o placar quando estava empatado.

No entanto, o treinador azulino ressaltou que, embora ele faça as escolhas de quem vai entrar em campo, os erros de decisão dentro das quatro linhas fogem do controle dele.

"(O Remo) Foi uma equipe que se portou muito bem (em campo). Competiu e em alguns momentos foi superior ao adversário (São Paulo). Antes de tomar o segundo gol, tivemos a bola do jogo com o Eduardo (Melo) e ele mandou para fora. São coisas que fogem do meu controle. (Os gols) Não foram de nenhuma jogada do adversário criada. Nós demos (os três gols). Vem sendo uma tônica (os erros que resultam em gols)".

Já rebaixado à Série B, o Remo vai encerrar a passagem pelo Brasileirão da primeira divisão no dia 2 de dezembro. Em Belém, o Leão vai receber o Corinthians, no Estádio do Mangueirão, às 21h30. O confronto deve ser encarado como uma final de Copa do Mundo para os paulistas, já que ainda há o risco de queda à segunda divisão.

E com tantas equipes de olho no duelo em Belém, Thiago Carpini rechaça um "corpo mole" ou "liberação" de jogadores para este jogo. Segundo ele, o Remo deve entrar em campo da mesma forma que atuou nas últimas partidas, buscando ser competitivo nos 90 minutos.