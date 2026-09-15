Thiago Carpini ganha força para assumir o Clube do Remo na luta contra o rebaixamento

Sem treinador desde a madrugada desta terça-feira (15), quando demitiu o mineiro Léo Condé, o Clube do Remo corre contra o relógio para anunciar o substituto, que irá comandar o time pelas próximas 11 rodadas da competição. O nome que ganha força nos bastidores é o de Thiago Carpini, ex-treinador do Fortaleza, livre no mercado desde julho.

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A informação obtida pelo repórter Junior Cunha, de O Liberal, revela a preferência pelo técnico paulista, que comandou o Leão cearense em 42 jogos, com 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas. No período, conquistou de forma invicta o Campeonato Cearense e foi vice-campeão da Copa do Nordeste.

Aos 42 anos, Carpini tem uma carreira relativamente recente como treinador. As primeiras experiências na função foram em times do interior paulista, como Inter de Limeira, Ferroviária, Santo André e Águia Santa, em 2021. A partir daí, passou a trabalhar com clubes de maior expressão no cenário nacional, como Juventude, Vitória, São Paulo e, por último, o Fortaleza.

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A diretoria remista trabalha para divulgar o nome do novo treinador o mais breve possível, diante da necessidade de o time ter um comando à beira do gramado já no próximo jogo, contra o Santos, no sábado (19), no Mangueirão, pela 28ª rodada. Atualmente, o Remo é o 19º colocado e vem de quatro derrotas seguidas na Série A. A equipe está cinco pontos atrás de Internacional e Vasco da Gama, que também integram o Z4.

O próximo treinador será o terceiro a comandar o Remo desde o retorno à Série A do Brasileirão. O primeiro deles foi Juan Carlos Osório, demitido em março, após quatro rodadas e nenhuma vitória. Condé veio em seguida e conduziu o Remo por 23 partidas, com apenas cinco vitórias e 13 derrotas.

Caso assuma o Remo, Carpini terá como principal missão tirar o time da zona de rebaixamento, onde o clube se encontra desde as rodadas iniciais da competição, justamente no ano de seu retorno à elite, após 32 anos de ausência da Série A.