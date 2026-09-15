Thiago Carpini ganha força para assumir o Clube do Remo na luta contra o rebaixamento Técnico de 42 anos está livre no mercado e aparece como preferência da diretoria para substituir Léo Condé O Liberal 15.09.26 10h30 Carpini é o nome mais cotado para tentar a salvação azulina na Série A (Rubens Chiri / saopaulofc) Sem treinador desde a madrugada desta terça-feira (15), quando demitiu o mineiro Léo Condé, o Clube do Remo corre contra o relógio para anunciar o substituto, que irá comandar o time pelas próximas 11 rodadas da competição. O nome que ganha força nos bastidores é o de Thiago Carpini, ex-treinador do Fortaleza, livre no mercado desde julho. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A informação obtida pelo repórter Junior Cunha, de O Liberal, revela a preferência pelo técnico paulista, que comandou o Leão cearense em 42 jogos, com 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas. No período, conquistou de forma invicta o Campeonato Cearense e foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Aos 42 anos, Carpini tem uma carreira relativamente recente como treinador. As primeiras experiências na função foram em times do interior paulista, como Inter de Limeira, Ferroviária, Santo André e Águia Santa, em 2021. A partir daí, passou a trabalhar com clubes de maior expressão no cenário nacional, como Juventude, Vitória, São Paulo e, por último, o Fortaleza. VEJA MAIS Léo Condé deixa o comando do Clube do Remo após derrota para o Bahia na Série A Técnico chegou ao clube em março de 2026 e encerra passagem com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas 'Não estou aqui para prejudicar o Remo', diz Léo Condé após derrota para o Bahia Após derrota para o Bahia, treinador reconhece dificuldade na luta contra o rebaixamento, mas afirma que não pretende abandonar o trabalho no Leão Bahia vence o Remo e afunda o Leão Azul na zona de rebaixamento da Série A Remo sofre a quarta derrota consecutiva no Brasileirão e permanece na vice-lanterna com 23 pontos A diretoria remista trabalha para divulgar o nome do novo treinador o mais breve possível, diante da necessidade de o time ter um comando à beira do gramado já no próximo jogo, contra o Santos, no sábado (19), no Mangueirão, pela 28ª rodada. Atualmente, o Remo é o 19º colocado e vem de quatro derrotas seguidas na Série A. A equipe está cinco pontos atrás de Internacional e Vasco da Gama, que também integram o Z4. O próximo treinador será o terceiro a comandar o Remo desde o retorno à Série A do Brasileirão. O primeiro deles foi Juan Carlos Osório, demitido em março, após quatro rodadas e nenhuma vitória. Condé veio em seguida e conduziu o Remo por 23 partidas, com apenas cinco vitórias e 13 derrotas. Caso assuma o Remo, Carpini terá como principal missão tirar o time da zona de rebaixamento, onde o clube se encontra desde as rodadas iniciais da competição, justamente no ano de seu retorno à elite, após 32 anos de ausência da Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro thiago carpini léo condé jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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