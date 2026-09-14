Bahia vence o Remo e afunda o Leão Azul na zona de rebaixamento da Série A

O Bahia não deu sopa para o azar e no quarto jogo diante do Remo nesta temporada, venceu o a equipe paraense, na noite desta segunda-feira (14), na Arena Fonte Nova. Com gols de Jean Lucas e Luciano Juba, o Tricolor derrotou o Remo por 2 a 1 e afundou o Leão Azul na zona de rebaixamento da Série A.

VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DO TRIUNFO DO BAHIA DIANTE DO REMO

O resultado representa a quarta derrota consecutiva do time paraense na competição. A equipe comandada por Léo Condé segue cinco pontos atrás do Grêmio-RS, que ocupa a primeira posição fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos.

Bahia abre vantagem

Jogando diante de sua torcida, o Bahia tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Com maior posse de bola e troca de passes no campo ofensivo, o time baiano envolveu a defesa remista e encontrou na pressão sobre a saída de bola uma das principais armas para criar oportunidades.

Falha de Tchamba

O primeiro gol saiu aos 19 minutos. Tchamba perdeu a bola na saída, Cristian Oliveira recuperou e fez o cruzamento rasteiro. Jean Lucas apareceu na área e finalizou cruzado, sem chances para Marcelo Rangel.

Depois de abrir o placar, o Bahia ganhou ainda mais confiança. Luciano Juba levou perigo em cobrança de falta, obrigando Marcelo Rangel a trabalhar. Na sequência, Véliz cabeceou perto da trave.

O Remo, por sua vez, encontrou dificuldades para avançar suas linhas. Mais preocupado em se proteger, o time azulino teve pouca presença no ataque durante boa parte do primeiro tempo e praticamente não ameaçou o goleiro Ronaldo.

Remo melhora, mas Bahia amplia

O cenário não mudou muito no começo da segunda etapa. O Bahia continuou criando as melhores oportunidades, mas passou a desperdiçar chances que poderiam ter definido a partida mais cedo.

Cristian Oliveira cruzou para a pequena área e Pulga, praticamente sem goleiro, não conseguiu concluir. Pouco depois, Cristian novamente parou em Marcelo Rangel. O Bahia ainda chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.

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A sequência de oportunidades perdidas aumentou a tensão na Fonte Nova. E foi justamente nesse momento que o Remo começou a crescer na partida.

A entrada de Vitor Bueno deu mais qualidade ao setor ofensivo azulino. O Leão passou a jogar mais adiantado e conseguiu equilibrar o número de finalizações. Ronaldo precisou defender chutes de Manga, Gabriel Taliari e do próprio Vitor Bueno.

Quando o Remo ensaiava uma reação, porém, o Bahia encontrou espaço para atacar em velocidade. Véliz foi derrubado por Matheus Felipe dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Luciano Juba assumiu a cobrança e deslocou o goleiro remista para fazer 2 a 0.

Vitor Bueno desconta

O Remo não desistiu e conseguiu diminuir a diferença no último lance da partida. A equipe paraense também teve um pênalti, após Taliari ser derrubado por Everton Ribeiro e Vitor Bueno foi para a cobrança e diminuiu o placar. Com a derrota, o Remo retorna a Belém pressionado e terá pela frente o Santos no sábado, às 18h30, no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena Fonte Nova – Salvador (BA)

Data: 14.09.2026

Horário: 20h

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA-PE)

Auxiliares: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

Gols: Jean Lucas (19’/1T) e Luciano Juba (45’/2T) BAHIA; Vitor Bueno (50’/2T) REMO

Cartões amarelos: Acevedo, Cristian Oliveira (BAH) e Matheus Felipe (REM)

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor; Cristian Oliveira, Alejo Véliz (Everaldo) e Erick Pulga (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

REMO - Marcelo Rangel; Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Tchamba (Gabriel Taliari); Yago Pikachu, Picco (José Welison), Patrick, Zé Ricardo (Vitor Bueno) e Marlon; Galeano (Gabriel Poveda) e Jajá (Alef Manga). Técnico: Léo Condé.