Léo Condé deixa o comando do Clube do Remo após derrota para o Bahia na Série A

Léo Condé não é mais o técnico do Remo. O desligamento foi definido em comum acordo entre as partes durante a viagem de volta a Belém, após a partida contra o Bahia, em Salvador, na última segunda-feira (14). O anúncio foi feito ainda na madrugada desta terça-feira (15). Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Felipe Surian e Renato Negrão e o preparador físico Diego Kami Mura.

Léo Condé comandou o Remo em 30 partidas

Léo Condé chegou ao Remo em março de 2026, em substituição a Juan Carlos Osório, escolhido para iniciar a temporada. Com a saída do colombiano após oito rodadas, Condé assumiu o posto e permaneceu no clube por 23 partidas na Série A, com apenas cinco vitórias e 13 derrotas.

No total, somando as participações na Copa Norte, Copa do Brasil e Série A, o treinador esteve à beira do gramado pelo Leão Azul paraense em 30 partidas, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas.

Condé deixa o Remo sem títulos conquistados e com forte rejeição da torcida, que chegou a organizar protestos em frente à sede social do clube, exigindo a demissão do treinador. Atualmente, o Remo é o 19º colocado e vem de quatro derrotas seguidas na Série A. A equipe está cinco pontos atrás de Internacional e Vasco da Gama, que também integram o Z4.

Com a saída, Condé se junta à lista com outros 16 nomes demitidos nesta Série A. Veja:

Léo Condé - Remo

Jorge Sampaoli - Atlético mineiro

Fernando Diniz - Vasco

Juan Carlos Osorio - Remo

Filipe Luís - Flamengo

Hernán Crespo - São Paulo

Tite - Cruzeiro

Vojvoda - Santos

Martín Anselmi - Botafogo

Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense

Dorival Junior - Corinthians

Roger Machado - São Paulo

Fábio Matias - Chapecoense

Renato Gaúcho - Vasco

Luis Zubeldía - Fluminense

Franclim Carvalho - Botafogo

Luis Castro - Grêmio