Léo Condé deixa o comando do Clube do Remo após derrota para o Bahia na Série A Técnico chegou ao clube em março de 2026 e encerra passagem com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas O Liberal 15.09.26 7h18 Léo Condé não é mais o técnico do Remo. O desligamento foi definido em comum acordo entre as partes durante a viagem de volta a Belém, após a partida contra o Bahia, em Salvador, na última segunda-feira (14). O anúncio foi feito ainda na madrugada desta terça-feira (15). Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Felipe Surian e Renato Negrão e o preparador físico Diego Kami Mura. Léo Condé comandou o Remo em 30 partidas Léo Condé chegou ao Remo em março de 2026, em substituição a Juan Carlos Osório, escolhido para iniciar a temporada. Com a saída do colombiano após oito rodadas, Condé assumiu o posto e permaneceu no clube por 23 partidas na Série A, com apenas cinco vitórias e 13 derrotas. No total, somando as participações na Copa Norte, Copa do Brasil e Série A, o treinador esteve à beira do gramado pelo Leão Azul paraense em 30 partidas, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas. Condé deixa o Remo sem títulos conquistados e com forte rejeição da torcida, que chegou a organizar protestos em frente à sede social do clube, exigindo a demissão do treinador. Atualmente, o Remo é o 19º colocado e vem de quatro derrotas seguidas na Série A. A equipe está cinco pontos atrás de Internacional e Vasco da Gama, que também integram o Z4. Com a saída, Condé se junta à lista com outros 16 nomes demitidos nesta Série A. Veja: Léo Condé - Remo Jorge Sampaoli - Atlético mineiro Fernando Diniz - Vasco Juan Carlos Osorio - Remo Filipe Luís - Flamengo Hernán Crespo - São Paulo Tite - Cruzeiro Vojvoda - Santos Martín Anselmi - Botafogo Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense Dorival Junior - Corinthians Roger Machado - São Paulo Fábio Matias - Chapecoense Renato Gaúcho - Vasco Luis Zubeldía - Fluminense Franclim Carvalho - Botafogo Luis Castro - Grêmio Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo leo conde COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Problema Jajá sofre lesão dupla e desfalca o Remo contra o Santos Artilheiro da equipe no Brasileirão, atacante volta a ficar fora de um jogo na competição 17.09.26 16h09 Arrependimento Tonhão vê atitude 'infeliz' e exalta Neymar: 'Um craque' Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, presidente do Remo lembrou da confusão com camisa 10 do Santos 17.09.26 15h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Libertadores Flamengo passa sufoco, mas empata com Independiente del Valle e está na semi da Libertadores O Flamengo não mostrou aquele futebol que a torcida está acostumada, muito menos foi competitivo, acumulando erros e deixando o jogo nas mãos dos equatorianos 17.09.26 23h47 FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30