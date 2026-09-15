Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Léo Condé deixa o comando do Clube do Remo após derrota para o Bahia na Série A

Técnico chegou ao clube em março de 2026 e encerra passagem com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas

O Liberal

Léo Condé não é mais o técnico do Remo. O desligamento foi definido em comum acordo entre as partes durante a viagem de volta a Belém, após a partida contra o Bahia, em Salvador, na última segunda-feira (14). O anúncio foi feito ainda na madrugada desta terça-feira (15). Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Felipe Surian e Renato Negrão e o preparador físico Diego Kami Mura.

Léo Condé comandou o Remo em 30 partidas

Léo Condé chegou ao Remo em março de 2026, em substituição a Juan Carlos Osório, escolhido para iniciar a temporada. Com a saída do colombiano após oito rodadas, Condé assumiu o posto e permaneceu no clube por 23 partidas na Série A, com apenas cinco vitórias e 13 derrotas.

No total, somando as participações na Copa Norte, Copa do Brasil e Série A, o treinador esteve à beira do gramado pelo Leão Azul paraense em 30 partidas, com oito vitórias, sete empates e 15 derrotas.

Condé deixa o Remo sem títulos conquistados e com forte rejeição da torcida, que chegou a organizar protestos em frente à sede social do clube, exigindo a demissão do treinador. Atualmente, o Remo é o 19º colocado e vem de quatro derrotas seguidas na Série A. A equipe está cinco pontos atrás de Internacional e Vasco da Gama, que também integram o Z4.

Com a saída, Condé se junta à lista com outros 16 nomes demitidos nesta Série A. Veja:

  • Léo Condé - Remo
  • Jorge Sampaoli - Atlético mineiro
  • Fernando Diniz - Vasco
  • Juan Carlos Osorio - Remo
  • Filipe Luís - Flamengo
  • Hernán Crespo - São Paulo
  • Tite - Cruzeiro
  • Vojvoda - Santos
  • Martín Anselmi - Botafogo
  • Gilmar Dal Pozzo - Chapecoense
  • Dorival Junior - Corinthians
  • Roger Machado - São Paulo
  • Fábio Matias - Chapecoense
  • Renato Gaúcho - Vasco
  • Luis Zubeldía - Fluminense
  • Franclim Carvalho - Botafogo
  • Luis Castro - Grêmio
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

leo conde
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão

Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado

17.09.26 20h48

Não quer mais

Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo'

Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal

17.09.26 16h56

Problema

Jajá sofre lesão dupla e desfalca o Remo contra o Santos

Artilheiro da equipe no Brasileirão, atacante volta a ficar fora de um jogo na competição

17.09.26 16h09

Arrependimento

Tonhão vê atitude 'infeliz' e exalta Neymar: 'Um craque'

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, presidente do Remo lembrou da confusão com camisa 10 do Santos

17.09.26 15h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Não quer mais

Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo'

Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal

17.09.26 16h56

Futebol

Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão

Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado

17.09.26 20h48

Libertadores

Flamengo passa sufoco, mas empata com Independiente del Valle e está na semi da Libertadores

O Flamengo não mostrou aquele futebol que a torcida está acostumada, muito menos foi competitivo, acumulando erros e deixando o jogo nas mãos dos equatorianos

17.09.26 23h47

FUTEBOL

De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo

Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo

13.09.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda