Thalys é apresentado no Remo e revela concorrência com Vidal e Kadu pela lateral-direita

"O trabalho é a chave do sucesso". Foi com essa frase que o lateral-direito Thalys, de 23 anos, se apresentou ao Remo. Em coletiva de imprensa concedida nesta segunda-feira (8), no Baenão, o novo jogador azulino disse que promete travar várias batalhas durante a temporada para conquistar seu espaço dentro do clube. A primeira delas é dentro do elenco, com Vidal e Kadu, concorrentes de posição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Como um bom mineiro, trabalho no dia a dia pra colher frutos no decorrer do ano. Já trabalhei com o Vidal e sei que ele é um excelente profissional. Acho que o trabalho tem que ser diário, constante. Espero que tanto eu quanto ele possamos estar preparados para ajudar o professor quando for necessário", disse Thalys.

VEJA MAIS

Pela primeira vez no futebol paraense, o lateral está tendo que se adaptar a uma nova rotina em Belém. Seja pela pressão da torcida, seja pela competitividade do Campeonato Paraense, Thalys diz que está com a atenção redobrada para realizar um bom início de temporada pelo Leão.

"Eu sabia que a torcida do Remo cobrava bastante. Ano passado eu joguei pelo São José-RS e tive a felicidade de enfrentar o Remo longe de Belém. Sei que jogar aqui contra o Remo é muito difícil e agradeço por ter essa arma ao meu favor nesse ano. Principalmente no Parazão temos que fazer valer o fator casa, não perdendo pontos, pra que a gente possa conquistar mais esse título.

Sobre o jogador

Nascido em Belo Horizonte, Thalys é formado pelas categorias de base do Cruzeiro e do América Mineiro. Depois, o jogador seguiu para o Brasil de Pelotas-RS, ABC-RN e São José-RS, por onde fez 17 partidas em 2023. A rodagem do lateral na temporada passada só não foi maior porque o jogador ficou os quatro primeiros meses do ano tratando de uma lesão.

Parazão

O primeiro compromisso oficial do Remo na temporada será no dia 21 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2024. Às 16h, o Leão encara Canaã, atual campeão da Segundinha, no estádio Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.