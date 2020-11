Técnico do Remo fala sobre adversário em jogo decisivo na Série C: 'Difícil achar um ponto fraco'

Treinador do Clube do Remo, Paulo Bonamigio avalia o Manaus, adversário da 17º rodada da Série C. Segundo ele, diante do momento da competição, as duas equipes estão em níveis semelhantes. “Pela regularidade da competição, é uma equipe difícil de achar um ponto fraco, chega no momento da competição. As equipes estão mais treinadas, mais preparadas. Nós que estamos buscando a classificação estamos buscando um jogo de alto nível”, avaliou.

Nos últimos seis jogos do Remo, a equipe venceu apenas duas partidas que foram contra o Imperatriz-MA e o Treze-PB. Bonamigo alega que a ausência de um bom desempenho no setor ofensivo se deve à falta de alguns jogadores importantes dessa posição. “Se acompanhar o histórico dos últimos jogos, tivemos alguns jogos em que perdemos quatro atacantes, normalmente por lesão por esforço. Casualmente tivemos o Tcharles, o Hélio ficou fora por lesão, o Eduardo ficou alguns jogos fora, o Wallace ainda está com problema. Isso realmente afeta, o setor onde os quatros atletas eram atuantes, eram praticamente os jogadores que faziam parte das ações ofensivas. Estamos procurando administrar isso da melhor maneira, tem jogadores que estão chegando e alguns se recuperando e voltando. Vamos para o jogo mais encorpados”, finalizou Bonamigo.

A próxima partida do Remo será neste sábado (28), às 19h, contra o Manaus, na Arena da Amazônia. A equipe manauara está na quinta posição com 23 pontos, atrás do Paysandu, com 25 pontos. A partida entre Remo e Manaus transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.