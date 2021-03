TBT do esporte: ex-Vasco e campeão mundial Sub-20 pela Seleção, Gian cravou 100% seu nome no Remo

No quadro “TBT do esporte” desta quinta-feira (11), o homenageado é o ex-jogador Gian. O paranaense ex-Vasco-RJ e campeão mundial Sub-20 pela Seleção Brasileira, chegou ao Leão Azul em 2003 e caiu nas graças do torcedor azulino.

Pelo Leão Azul conquistou o título do Parazão em 2003 e também o 100% em 2004, com 14 vitórias em 14 partidas. Gian foi o destaque do time tanto na armação, quanto na criação de jogadas e terminou a competição como artilheiro com 12 gols, ao lado de Júnior Ferrim, também do Remo.

Gian é um dos ídolos da torcida remista (Ary Souza / Arquivo OLiberal)

Na temporada 2021 o Remo é o único com 100% de aproveitamento no Campeonato Paraense e hoje encara o Itupiranga, no Baenão. Será que o Leão vai manter os 100% no Parazão? Acompanhe a partida no lance a lance de Oliberal.com, com fotos vídeos, pré e pós-jogo.