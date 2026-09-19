Rony celebra gol contra o Remo e dedica à família: 'Emoção muito grande'

Paraense e cria do Remo, o atacante Rony voltou a castigar o clube nesta temporada. Assim como aconteceu em agosto, quando Leão e Santos jogaram pela Copa do Brasil, o jogador foi o responsável por um dos gols da equipe santista no Estádio do Mangueirão. Neste sábado (19), ele abriu o placar da vitória paulista por 2 a 1.

Na zona mista do estádio, Rony celebrou o encontro com as redes e dedicou o gol aos familiares, que estiveram no Mangueirão acompanhando a partida. Para ele, viver este momento é algo que o deixa "sem palavras" e com "uma emoção muito grande".

"Muito feliz de poder voltar aqui e marcar mais uma vez no meu Estado e diante da minha família. Fico sem palavras para descrever a emoção. Lógico, as circunstâncias são totalmente diferentes, contra um time que admiro, que me revelou. Mas fico feliz em poder marcar. Feliz em voltar a marcar e diante da minha família é uma emoção muito grande", disse.

Rony lembrou ainda que o Santos estava precisando de uma vitória para esquecer de vez a eliminação na Conmebol Sul-Americana. Na última terça-feira, a equipe foi derrotada nos pênaltis pelo Atlético-MG em confronto das quartas de final.

Na visão dele, o resultado positivo contra o Remo significa um "recomeço" para a equipe na temporada, que tem agora somente o Brasileirão.

"A nossa equipe também estava precisando de uma vitória. Sofremos durante a semana. Nada mais que um jogo para recomeçar. Uma eliminação (na Conmebol Sul-Americana) é muito doída", finalizou.

A vitória em cima do Remo deixou o Santos na nona colocação com 38 pontos, e cada vez mais perto de confirmar a permanência no Brasileirão.