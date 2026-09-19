Rony celebra gol contra o Remo e dedica à família: 'Emoção muito grande' Atacante do Santos ressaltou que a vitória foi importante para dar moral após a queda na Sul-americana Junior Cunha 19.09.26 22h15 Atacante marcou o primeiro gol do jogo. (Foto: Ivan Duarte/O Liberal) Paraense e cria do Remo, o atacante Rony voltou a castigar o clube nesta temporada. Assim como aconteceu em agosto, quando Leão e Santos jogaram pela Copa do Brasil, o jogador foi o responsável por um dos gols da equipe santista no Estádio do Mangueirão. Neste sábado (19), ele abriu o placar da vitória paulista por 2 a 1. Na zona mista do estádio, Rony celebrou o encontro com as redes e dedicou o gol aos familiares, que estiveram no Mangueirão acompanhando a partida. Para ele, viver este momento é algo que o deixa "sem palavras" e com "uma emoção muito grande". "Muito feliz de poder voltar aqui e marcar mais uma vez no meu Estado e diante da minha família. Fico sem palavras para descrever a emoção. Lógico, as circunstâncias são totalmente diferentes, contra um time que admiro, que me revelou. Mas fico feliz em poder marcar. Feliz em voltar a marcar e diante da minha família é uma emoção muito grande", disse. Rony lembrou ainda que o Santos estava precisando de uma vitória para esquecer de vez a eliminação na Conmebol Sul-Americana. Na última terça-feira, a equipe foi derrotada nos pênaltis pelo Atlético-MG em confronto das quartas de final. Na visão dele, o resultado positivo contra o Remo significa um "recomeço" para a equipe na temporada, que tem agora somente o Brasileirão. "A nossa equipe também estava precisando de uma vitória. Sofremos durante a semana. Nada mais que um jogo para recomeçar. Uma eliminação (na Conmebol Sul-Americana) é muito doída", finalizou. A vitória em cima do Remo deixou o Santos na nona colocação com 38 pontos, e cada vez mais perto de confirmar a permanência no Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Thiago Carpini pode mudar estilo de jogo do Remo na Série A, avaliam jornalistas Para Carlos Ferreira e Paulo Fernando, treinador terá desafios táticos e psicológicos na luta contra o rebaixamento 20.09.26 7h00 Camisa 33 Rony celebra gol contra o Remo e dedica à família: 'Emoção muito grande' Atacante do Santos ressaltou que a vitória foi importante para dar moral após a queda na Sul-americana 19.09.26 22h15 Complicou, Leão 'Hoje era para mudar a chave', lamenta Zé Ricardo Volante do Remo citou os 'detalhes' que levaram o time a perder para o Santos 19.09.26 21h56 É, Leão... Gabigol decide, Santos vence e Remo segue afundado na zona de rebaixamento Azulinos somam agora 10 jogos sem vitórias na temporada, sendo oito no Brasileirão 19.09.26 20h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com novo treinador, Paysandu busca reação imediata contra a Inter de Limeira na Curuzu Papão precisa pontuar no duelo que começa às 18h30 para continuar na disputa pelo acesso à Série B de 2027. 20.09.26 7h00 FUTEBOL Thiago Carpini pode mudar estilo de jogo do Remo na Série A, avaliam jornalistas Para Carlos Ferreira e Paulo Fernando, treinador terá desafios táticos e psicológicos na luta contra o rebaixamento 20.09.26 7h00 Camisa 33 Rony celebra gol contra o Remo e dedica à família: 'Emoção muito grande' Atacante do Santos ressaltou que a vitória foi importante para dar moral após a queda na Sul-americana 19.09.26 22h15 São Paulo vence o Inter no MorumBis e dá resposta após eliminação na Sul-Americana 19.09.26 23h27