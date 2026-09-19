'Hoje era para mudar a chave', lamenta Zé Ricardo Volante do Remo citou os 'detalhes' que levaram o time a perder para o Santos Junior Cunha 19.09.26 21h56 Zé Ricardo foi titular em mais uma partida do Remo em 2026. (Foto: Ivan Duarte/O Liberal) A derrota para o Santos manteve o Remo em uma sequência ingrata na temporada. Agora, são 10 partidas sem vencer na temporada, sendo oito na principal competição do futebol brasileiro. Fato que aumenta a pressão na briga contra o rebaixamento. Com apenas 23 pontos, os azulinos seguem na vice-lanterna e podem terminar a 28ª rodada com uma diferença ainda maior para o primeiro time fora do Z4. Após o confronto com o Santos, o volante Zé Ricardo foi um dos porta-vozes do elenco. Na zona mista do Estádio do Mangueirão, o meio-campista ressaltou a "chateação" do elenco com o resultado e disse que o jogo deste sábado (19) era tido como para "mudar a chave" da equipe. "Entramos bem focados neste jogo. Foi um jogo difícil, mas jogamos bem e o resultado não veio. Ficamos chateados. Nos cobramos muito no dia a dia. Sabemos o momento que estamos vivendo. Hoje era para mudar a chave e fugir do rebaixamento". A partida marcou ainda a estreia de Thiago Carpini no comando técnico da equipe. Contratado na última quarta-feira para assumir a vaga de Léo Condé, demitido após a derrota para o Bahia, o treinador teve apenas dois dias para trabalhar com a equipe. Segundo Zé Ricardo, a primeira coisa pedida pelo novo treinador foi "coragem". O volante contou que a necessidade pela vitória faria com que a equipe tivesse que se expor em campo, fato que aconteceu, mas que os "detalhes" impediram que a vitória fosse confirmada em campo. "O que o treinador (Thiago Carpini) pediu (para o elenco) era coragem. A gente precisava se expor para conquistar a vitória. Tivemos isso, procuramos propor o jogo. Conseguimos o empate no final e tomamos a virada na bola parada. São os detalhes", contou. Nas próximas duas semanas, o Remo terá folga do Campeonato Brasileiro. Com a Data Fifa e as eleições em todo o Brasil, a competição vai parar e retorna somente no dia 7 de outubro, quando os azulinos vão receber o Grêmio, às 19h30, no Estádio do Mangueirão. A partida é mais uma briga direta na parte baixa da tabela. Apesar do momento de instabilidade e da sequência de 10 jogos sem ganhar, Zé Ricardo mantém a esperança em uma volta por cima no Brasileirão. "A gente sabe da nossa situação (no campeonato) e que dá para sair (da zona de rebaixamento). É se unir, trabalhar forte e buscar jogo a jogo. Não adianta querer olhar para o décimo jogo. Temos que ganhar o primeiro jogo e somar pontos e no final ver o que vai dar", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Thiago Carpini pode mudar estilo de jogo do Remo na Série A, avaliam jornalistas Para Carlos Ferreira e Paulo Fernando, treinador terá desafios táticos e psicológicos na luta contra o rebaixamento 20.09.26 7h00 Camisa 33 Rony celebra gol contra o Remo e dedica à família: 'Emoção muito grande' Atacante do Santos ressaltou que a vitória foi importante para dar moral após a queda na Sul-americana 19.09.26 22h15 Complicou, Leão 'Hoje era para mudar a chave', lamenta Zé Ricardo Volante do Remo citou os 'detalhes' que levaram o time a perder para o Santos 19.09.26 21h56 É, Leão... Gabigol decide, Santos vence e Remo segue afundado na zona de rebaixamento Azulinos somam agora 10 jogos sem vitórias na temporada, sendo oito no Brasileirão 19.09.26 20h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com novo treinador, Paysandu busca reação imediata contra a Inter de Limeira na Curuzu Papão precisa pontuar no duelo que começa às 18h30 para continuar na disputa pelo acesso à Série B de 2027. 20.09.26 7h00 FUTEBOL Thiago Carpini pode mudar estilo de jogo do Remo na Série A, avaliam jornalistas Para Carlos Ferreira e Paulo Fernando, treinador terá desafios táticos e psicológicos na luta contra o rebaixamento 20.09.26 7h00 Camisa 33 Rony celebra gol contra o Remo e dedica à família: 'Emoção muito grande' Atacante do Santos ressaltou que a vitória foi importante para dar moral após a queda na Sul-americana 19.09.26 22h15 São Paulo vence o Inter no MorumBis e dá resposta após eliminação na Sul-Americana 19.09.26 23h27