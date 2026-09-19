'Hoje era para mudar a chave', lamenta Zé Ricardo

A derrota para o Santos manteve o Remo em uma sequência ingrata na temporada. Agora, são 10 partidas sem vencer na temporada, sendo oito na principal competição do futebol brasileiro. Fato que aumenta a pressão na briga contra o rebaixamento. Com apenas 23 pontos, os azulinos seguem na vice-lanterna e podem terminar a 28ª rodada com uma diferença ainda maior para o primeiro time fora do Z4.

Após o confronto com o Santos, o volante Zé Ricardo foi um dos porta-vozes do elenco. Na zona mista do Estádio do Mangueirão, o meio-campista ressaltou a "chateação" do elenco com o resultado e disse que o jogo deste sábado (19) era tido como para "mudar a chave" da equipe.

"Entramos bem focados neste jogo. Foi um jogo difícil, mas jogamos bem e o resultado não veio. Ficamos chateados. Nos cobramos muito no dia a dia. Sabemos o momento que estamos vivendo. Hoje era para mudar a chave e fugir do rebaixamento".

A partida marcou ainda a estreia de Thiago Carpini no comando técnico da equipe. Contratado na última quarta-feira para assumir a vaga de Léo Condé, demitido após a derrota para o Bahia, o treinador teve apenas dois dias para trabalhar com a equipe.

Segundo Zé Ricardo, a primeira coisa pedida pelo novo treinador foi "coragem". O volante contou que a necessidade pela vitória faria com que a equipe tivesse que se expor em campo, fato que aconteceu, mas que os "detalhes" impediram que a vitória fosse confirmada em campo.

"O que o treinador (Thiago Carpini) pediu (para o elenco) era coragem. A gente precisava se expor para conquistar a vitória. Tivemos isso, procuramos propor o jogo. Conseguimos o empate no final e tomamos a virada na bola parada. São os detalhes", contou.

Nas próximas duas semanas, o Remo terá folga do Campeonato Brasileiro. Com a Data Fifa e as eleições em todo o Brasil, a competição vai parar e retorna somente no dia 7 de outubro, quando os azulinos vão receber o Grêmio, às 19h30, no Estádio do Mangueirão. A partida é mais uma briga direta na parte baixa da tabela.

Apesar do momento de instabilidade e da sequência de 10 jogos sem ganhar, Zé Ricardo mantém a esperança em uma volta por cima no Brasileirão.

"A gente sabe da nossa situação (no campeonato) e que dá para sair (da zona de rebaixamento). É se unir, trabalhar forte e buscar jogo a jogo. Não adianta querer olhar para o décimo jogo. Temos que ganhar o primeiro jogo e somar pontos e no final ver o que vai dar", finalizou.