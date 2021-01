Remo: zagueiro Rafael Jansen inicia a transição e ainda é dúvida para o Re-Pa

O Remo segue a preparação para encarar o Paysandu no próximo domingo (10), às 18h, no Mangueirão, pela quarta rodada do quadrangular da Série C. A partida é decisiva para os clubes, já que pode decidir o tão sonhado acesso para a Série B. Para este jogo o técnico Paulo Bonamigo ainda segue esperando a recuperação do zagueiro Rafael Jansen.

O “coringa” do time azulino ficou de fora da partida contra o Ypiranga-RS, no último final de semana, na derrota do Leão por 2 a 1, de virada. Rafael Jansen sofreu uma entorse no joelho direito durante o treino no Baenão na semana passada, entrou em tratamento, viajou com o grupo, mas foi apenas opção no banco.

Em conversa com equipe de OLiberal, o médico do Remo, Jean Klay, confirmou que o atleta teve uma evolução e que segue tratamento durante a semana, porém realizará um trabalho importante na tarde de hoje no Baenão. “Melhorando. Ele inicia a transição hoje”, disse, Jean Klay.

Essa é a segunda temporada de Jansen no Remo com o atleta sendo titular na equipe. Caso o jogador não consiga atuar, o técnico Paulo Bonamigo possui as opções de Gilberto Alemão, que atuou na última partida, além de Fredson, que foi expulso e cumpriu suspensão no último jogo e que retorna ao grupo.

O Remo é o atual líder do quadrangular com sete pontos, mesma pontuação do Paysandu, porém o clube azulino é o primeiro pelo critério de saldo de gols. Uma vitória pode colocar o Remo na Série B, após 13 anos longe da competição nacional, desde que vença o seu maior rival e que ocorra um empate entre Londrina-PR e Ypiranga ou uma vitória do Ypiranga, que se enfrentam na outra partida do grupo.

Paysandu x Remo duelam no próximo domingo (10), às 18h, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance com vídeos, fotos, pré e pós-jogo no Oliberal.com.