Remo x Humaitá: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/03) pela Copa Verde

As equipes Remo x Humaitá disputam nesta quarta-feira (01/03) as oitavas de final da Copa Verde. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Humaitá ao vivo?

A partida Remo x Humaitá pode ser assistida ao vivo pela RemoTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Remo x Humaitá​​​​ chegam para o jogo?

Esta é a partida de estreia do Remo nesta edição da Copa Verde. No Campeonato Paraense, o time lidera invicto o Grupo A com 4 vitórias, 10 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Humaitá participou da primeira rodada da competição, quando venceu Trem por 2 a 0. Na Copa do Brasil, a equipe soma uma derrota para Cotiriba por 3 a 0.

Prováveis Escalações

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Raí; Anderson Uchôa, Pablo Roberto, Richard Franco e Soares (Pedro Vítor); Diego Tavares (Jean Silva) e Fabinho. Técnico: Marcelo Cabo.

Humaitá: Babau; Diego Pereira, Caetano Pires, Douglas Martins e Marquinhos Acreano; Mineiro, Eduardo Lopes, André Luiz e Felipinho; Rafael Barros e Índio. Técnico: Álvaro Miguéis.

FICHA TÉCNICA

Remo x Humaitá

Copa Verde

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém (PA)

Data/Horário: 01 de março de 2023, 19h