Remo visita o Grêmio pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20; confira

A delegação do Remo Sub-20 partiu na terça-feira (12) em direção ao Rio Grande do Sul, onde enfrentará o Grêmio, nesta quarta-feira (13), às 19h, no Estádio Airton Ferreira da Silva. O confronto marca o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O treinador do time azulino, Eivaldo Júnior, compartilhou as expectativas para o Leão:

"Estamos em nossa melhor forma possível, realizamos treinos intensos e estamos levando praticamente o mesmo time que tem atuado durante todo o campeonato. Esperamos fazer uma apresentação sólida e conquistar um resultado positivo lá", garantiu o comandante.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O Remo chega às quartas de final com a melhor campanha geral, registrando um aproveitamento de 100% em três jogos, com um impressionante total de 14 gols marcados e apenas um sofrido. Para o desafio contra o time gaúcho, o treinador azulino revelou que a equipe se preparou meticulosamente.

"Já estudamos o Grêmio, observamos alguns de seus jogos. Conforme a competição avança, os melhores times se destacam, e o Remo está entre eles. Planejamos executar tudo o que treinamos e superar nosso adversário", concluiu Eivaldo Júnior.

VEJA MAIS

O Leão avançou para as quartas de final após eliminar o Ceará na primeira fase, com uma vitória por 4 a 1 em partida única, e o São Raimundo-RR nas oitavas, com um placar agregado de 10 a 0. O Grêmio, por sua vez, superou o Internacional nos pênaltis e venceu o Athletico-PR por 2 a 1 no placar agregado nas oitavas de final.

A partida de volta será realizada uma semana depois, em 20 de setembro, também em uma quarta-feira, quando o Leão recebe o Tricolor Gaúcho às 19h, no Estádio do Baenão. Você pode acompanhar a cobertura completa de ambas as partidas pelo Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.