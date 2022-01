Remo vence amistoso contra Seleção de Parauapebas por 1 a 0; vídeo

Mesmo com placar magro, o Remo venceu o selecionado de Parauapebas em amistoso realizado na tarde desta quinta-feira, no Estádio Rosenão, em Parauapebas. O triunfo azulino foi por 1 a 0, gol marcado pelo zagueiro Kevem ainda na primeira etapa. A delegação azulina iniciou viagem de volta a Belém logo após o duelo.

.Confira como foi a partida LANCE A LANCE

Veja como foi o jogo:

Mesmo melhor em campo e com um time próximo do que deve ser considerado titular, o Remo não aplicou placar elástico, mas desperdiçou chances de marcar mais gols. Logo na primeira etapa, Bruno Alves aproveitou cruzamento e cabeceou por cima do gol, tirando tinta da trave. Pouco depois, aos 33, Felipe Gedoz cobrou falta na medida para Kevem desviar de cabeça e balançar as redes: 1 a 0.

Aos 39, mais uma vez, Bruno Alves finalizou com perigo e errou o alvo por pouco. Na volta do intervalo, o técnico Paulo Bonamigo promoveu várias mudanças para dar rodagem ao time. Os azulinos perderam entrosamento, porém seguiram sem sofrer perigo do time de Parauapebas.

Pré-temporada

Agora, o Leão retorna a Belém para finalizar a preparação para o Campeonato Paraense 2022. A delegação viaja à capital paraense após passar 11 dias em Parauapebas. Neste período, os azulinos realizaram duas partidas amistosas. No último domingo à tarde venceu a Seleção de Canaã dos Carajás por 4 a 0 e, nesta quinta, o selecionado de Parauapebas por 1 a 0.

A estreia no Parazão será no próximo dia 27, ás 21h30, no Baenão, contra o Amazônia Independente.