Remo pressiona até o fim e, mesmo com homem a mais, perde para o Vila Nova no OBA

O gol cedo no primeiro tempo até deu a impressão de que a partida poderia ter um placar maior, porém, no final das contas, o duelo foi mesmo de vitória magra, por 1 a 0, do Vila Nova sobre o Remo. Mas não foi por falta de tentativa, já que os azulinos não cansaram de perder oportunidades ao longo dos 90 minutos.

Alesson marcou aos 14 e garantiu, assim, mais três pontos para o Tigre, que agora soma 37 e chega à 12ª colocação. O Leão Azul segue estacionado nos 38 e pode perder a 10ª posição até a conclusão da 29ª rodada da Série B.

Agora, o Remo volta a campo só na próxima sexta-feira (15), novamente longe de Belém. O Leão visita o Brusque em Santa Catarina, em jogo vespertino. No mesmo dia, mas à noite, o Vila enfrenta o lanterna Brasil-RS, em Pelotas.

O jogo

O Remo até começou melhor a partida, mas bastaram cinco minutos para o Vila Nova tomar controle do jogo. Depois do chute mascado de Marcos Júnior aos 3, o Leão só foi levar algum perigo perto dos 30, em cabeceio perigoso de Rafael Jansen defendido de maneira plástica pelo goleiro Georgemy. Antes disso, no entanto, o Vila já estava à frente no placar.

O Tigre goiano esteve bem melhor que os azulinos ao longo da primeira etapa. A equipe alvirrubra dominou as ações dos cinco até os 14 minutos, quando abriu o placar. Alesson recebeu lançamento longo, disparou em velocidade pela esquerda, invadiu a área e chutou no canto, tirando do goleiro Thiago Coelho: 1 a 0.

Leão cresce

À frente no placar, o Vila Nova arrefeceu. A equipe se manteve perigosa nos contra-ataques, mas permitiu que o Remo ficasse mais com a bola. Só que a estratégia fez o time paraense ganhar confiança e espaço em campo.

Passados os 30, o Leão já bombardeava a defesa alvirrubra. Georgemy salvou o cabeceio de Jansen aos 28, o chute de Gedoz aos 37 e ainda viu a bola tirar tinta da trave aos 45. O gol não saiu, mas o Vila teve o lateral-esquerdo Bruno Collaço, ex-Paysandu, expulso depois de cometer duas faltas duras. Ele foi para o vestiário aos 43 minutos.

Muitos chutes, pouca pontaria

Com um a mais em campo, o Remo seguiu rondando a área adversária, mas poucas finalizações foram certeiras. O petardo de Gedoz aos 10 forçou o goleiro a espalmar para fora, porém a realidade foi de mais chutes e cabeceios para fora do que no alvo.

A entrada de Neto Pessôa ajudou a dar mais profundidade ao Remo. O primeiro chute do estreante centroavante foi por cima, mas o segundo foi certeiro no canto. Ele não contava, ṕorém, com a defesaça de Georgemy aos 26.

A pressão azulina prosseguiu até o apito final, para a frustração da torcida remista, que viu o clube chegar ao terceiro jogo sem vencer na Série B.

FICHA TÉCNICA

Série B do Brasileiro - 29ª rodada

Vila Nova 1 x 0 Remo

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiânia (GO)

Horário: 19h

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Marcelo Van Gasse (SP)

Assistente 2: Luiz Alberto Nogueira (SP)

Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva (GO)

Cartões amarelos: Georgemy, Bruno Collaço (2), Pedro Jr e Alesson (VIL); Marcos Jr e Matheus Oliveira (REM)

Cartão vermelho: Bruno Collaço (VIL)

Gol: Alesson (13/1T)

VILA NOVA

Georgemy; Moacir, Renato, Donato e Bruno Collaço; Deivid (Pedro Bambu), Dudu, Arthur Rezende (Pedro Jr) e Alesson (André Krobel); Kelvin (Diego Tavares) e Clayton (Xandão). Técnico: Higo Magalhães

REMO

Thiago Coelho; Thiago Ennes (Pingo), Rafael Jansen (Ronald), Kevem e Raimar; Marcos Jr, Arthur (Lucas Tocantins) e Lucas Siqueira (Neto Pessôa); Matheus Oliveira, Gedoz (Jefferson) e Victor Andrade. Técnico: Felipe Conceição.