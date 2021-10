Remo: 'Jogo da trasladação' contra o Botafogo completa 18 anos e Gian diz: 'guardarei para sempre'

Há exatos 18 anos, o Remo vencia o Botafogo-RJ, pelo quadrangular decisivo da Série B, em um sábado à noite de trasladação em Belém. A partida teve como destaque o meia Gian, que marcou duas vezes e guarda com carinho lembranças dessa partida especial para o torcedor azulino e para ele, católico e devoto de Nossa Senhora de Nazaré.

Em um dia em que geralmente não se joga futebol em Belém, Remo x Botafogo se enfrentaram no Colosso do Bengui. O Remo pressionado na competição, teve no seu Camisa 10 saída para as adversidades. Em um bate-papo com a equipe de esportes de OLiberal, o ex-jogador Gian relembrou com carinho a partida e afirma que foi um dia marcante.

“Era a trasladação no dia, o gramado tinha desenhos da Santa, estava muito bonito e a torcida mesmo assim compareceu e fomos abençoados. Tudo isso fez aquele dia especial, inesquecível. Para uma pessoa que é católica, viver um momento como esse no próprio Círio foi muito importante e guardarei para sempre em minha vida”, disse.

A partida teve drama para o torcedor azulino. O Remo marcou dois gols com Gian e Valdomiro, já no segundo tempo, mas levou o empate aos 40 minutos. Foi então que Gian, recebeu na área e chutou se ângulo, mas a bola passou entre a trave e o goleiro Max e morreu no gol, fazendo a festa da torcida aos 43 minuto, porém, o Leão não conseguiu o acesso para a Série A, pois não avançou no quadrangular.

O Remo não conseguiu desempenhar o mesmo rendimento na fase decisiva da competição. O time comandado pelo técnico Givanildo Oliveira, tinha como meias Gian e Rogério Belém, além de Valdomiro no ataque, mas o time acabou perdendo peças cruciais para a reta final da competição.

“Acredito que aquele time merecia subir, merecia resultados melhores, fizemos uma boa campanha, mas era um formato diferente de competição. Infelizmente perdemos alguns jogadores importantes na reta final, que poderiam nos ajudar muito a chagarmos entre os quatro melhores, mas são coisas que acontecem”, comentou.

Ficha técnica – Remo 3 x 2 Botafogo-RJ – Série B

Local: Mangueirão / Belém (PA)

Data: 11.10.2003

Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA)

Cartões amarelos: Jorginho Paulista e Valdo (BOT); Valderi (REM)

Gols: Gian 7'/2T (REM), Valdomiro 30'/2T (REM), Sandro 32'/2T (BOT), Camacho 40'/2T (BOT) e Gian 43/2T.

Remo: Gilberto; Moisés, Augusto, Sérgio e Arlindo; Chicão, Márcio Belém, Gian e Rogério Belém (Rodrigo); Valderi (Marcelo Augusto) e Valdomiro. Técnico: Givanildo Oliveira

Botafogo: Max; Márcio Gomes, Sandro, Edgar e Jorginho Paulista (Daniel); Fernando (Almir), Túlio, Valdo e Camacho; Leandrão e Dill (Têti). Técnico: Levir Culpi