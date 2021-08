Remo inaugura sala de pilates e médico azulino pede apoio para finalizar ampliação do NASP

O Remo segue trabalhando para ampliar e melhorar as condições do Baenão para dar estrutura aos atletas, seja eles do futebol ou de qualquer outra modalidade do clube. A diretoria azulina inaugurou nos últimos dias as salas de pilates e em breve vai entregar a nova sala de imprensa que também será um auditório, tudo isso pertencendo também ao Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). O chefe do departamento médico, Jean Klay, pede a ajuda de parceiros para a conclusão das obras.

O processo de recuperação de atletas com a maratona de jogos na Série B faz do NASP um aliado importante nesse retorno rápido dos jogadores. Inaugurado em 2019, o local abriga uma estrutura para que atletas possam trabalhar na prevenção de contusões, além na recuperação, mas que precisa de apoio para ser ampliado.

“A nova sala de pilates já foi inaugurada e estamos entregando a nova sala de imprensa do clube, que passará a ser também um auditório. O crescimento dentro de campo está relacionado com o crescimento fora dele. Nesta linha o NASP veio para ajudar nossos atletas. Estamos trabalhando na expansão do NASP, acreditamos que em mais um mês fica pronto o consultório odontológico e naturalmente precisamos de parcerias, apoio do próprio torcedor, para que possamos concluir o projeto inicial”, disse, Jean Klay.

Os torcedores podem ajudar aderindo a planos que vão desde R$1 mil a R$10 mil, cada pessoa ou parceiro que contribuir com a ampliação do NASP, receberá prêmios, como camisas oficiais, nome na placa de inauguração, camisas autografadas, além de título de sócio-proprietário. Para aderir aos planos acesse aqui.

Veja os planos:

Plano 1

Valor: R$1 mil –

Benefícios: certificado “Amigo do Remo”, uma camisa oficial, uma medalha comemorativa, acompanhamento da obra, um convite para a inauguração da obra e um nome na placa.

Plano 2

Valor: R$2 mil

Benefícios: certificado “Amigo do Remo”, duas camisas sendo uma oficial e a outra da marca própria Rei, duas medalhas comemorativas, acompanhamento da obra, dois convites para a inauguração e dois nomes na placa do NASP.

Plano 5

Valor: R$5 mil

Benefícios: certificado “Amigo do Remo”, um ano de sócio-torcedor diamante, cinco camisas sendo duas oficiais e três da marca própria Rei, duas medalhas comemorativas, acompanhamento da obra, cinco convites para inauguração e mais cinco nomes na placa.

Plano 10

Valor: R$10 mil

Benefícios: certificado “Amigo do Remo”, uma placa no Baenão durante os treinos por seis meses ou dois anos de sócio-torcedor diamante, 10 camisas sendo quatro oficiais e seis da marca própria Rei, duas medalhas comemorativas, acompanhamento da obra, 10 convites para a inauguração e 10 nomes na placa.