Remo: depois de testar positivo para covid-19, lateral retorna aos treinos

O lateral esquerdo Dudu mandai, que ficou de fora da relação do técnico Bonamigo para o jogo contra o Imperatriz-MA, pela Série C está de volta aos treinos. O jogador testou positivo para covid-19 e foi vetado pelo departamento médico azulino.

Dudu Mandai, de 27 anos, está no Remo desde o início da temporada, quando veio indicado pelo então treinador azulino Rafael Jacques. O jogador foi destaque da Série C em 2019 e em 2020 atuou em sete partidas com a camisa azulina e está á disposição do técnico remista para a partida de domingo (1), contra o Vila Nova-GO, em Goiânia (GO), pela 13ª rodada da Terceirona, em um confronto direto pela vaga no G-4.