Remo definido para decisão contra o Volta Redonda; Pedro Castro é novidade no time titular

O Clube do Remo está escalado para a partida decisiva desta quarta-feira (24), às 21h30, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De olho no acesso à elite do futebol nacional, o Leão Azul vai a campo com novidades e desfalques importantes.

Mesmo com a troca recente no comando técnico, o time manteve a base das últimas partidas. O novo treinador, Guto Ferreira, ainda não fará sua estreia oficial, pois não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, a equipe será dirigida à beira do campo pelo auxiliar técnico Flávio Garcia.

VEJA MAIS
Sem artilheiro, Remo pega o Volta Redonda buscando não se afastar do G4 da Série B
Leão Azul encara a equipe carioca fora de casa e precisa vencer para não perder contato com o G4

Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos
Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando

A principal novidade entre os titulares é o meio-campista Pedro Castro, que ganha oportunidade após um período sem espaço na equipe. Outro destaque é o retorno do uruguaio Nico Ferreira ao time titular. No ataque, Marrony e João Pedro formam a dupla ofensiva, já que o artilheiro Pedro Rocha está fora da partida.

Confira a escalação oficial do Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Pedro Castro e Nathan; Nico Ferreira, Marrony e João Pedro.

Do outro lado, o Volta Redonda, que luta contra o rebaixamento, vai a campo com: Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sanchez; André Luís, Thallyson e Raí; Vitinho, Ygor Catatau e Ítalo Carvalho.

O Remo ocupa atualmente a 8ª colocação na Série B e precisa vencer para seguir na briga pelo G4. O primeiro time dentro da zona de acesso é o Novorizontino, com quatro pontos a mais que o Leão Azul. A missão é clara: conquistar os três pontos fora de casa e manter vivo o sonho do acesso à Série A.

ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B

Remo leva gol no final, perde a segunda seguida e cai para a 10ª posição
Leão foi dominado pelo adversário durante toda a partida, contou com a sorte para empatar no rebote de um pênalti perdido, mas minutos depois tomou outro gol. Próximo jogo será contra o CRB, no Mangueirão.
24.09.25 23h38

Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão
Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém.
24.09.25 16h36

Sem artilheiro, Remo pega o Volta Redonda buscando não se afastar do G4 da Série B
Leão Azul encara a equipe carioca fora de casa e precisa vencer para não perder contato com o G4
24.09.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Remo leva gol no final, perde a segunda seguida e cai para a 10ª posição
Leão foi dominado pelo adversário durante toda a partida, contou com a sorte para empatar no rebote de um pênalti perdido, mas minutos depois tomou outro gol. Próximo jogo será contra o CRB, no Mangueirão.
24.09.25 23h38

Palmeiras bate o River de virada em jogo tenso e vai às semifinais da Libertadores
24.09.25 23h52

Hugo Hoyama evolui bem após cirurgia e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas
Hoyama foi submetido a um procedimento de revascularização do miocárdio após sofrer um enfarte
24.09.25 18h58

Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha
Corinthians e Vasco jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo
19.01.25 15h00