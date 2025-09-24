Remo definido para decisão contra o Volta Redonda; Pedro Castro é novidade no time titular

O Clube do Remo está escalado para a partida decisiva desta quarta-feira (24), às 21h30, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De olho no acesso à elite do futebol nacional, o Leão Azul vai a campo com novidades e desfalques importantes.

Mesmo com a troca recente no comando técnico, o time manteve a base das últimas partidas. O novo treinador, Guto Ferreira, ainda não fará sua estreia oficial, pois não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, a equipe será dirigida à beira do campo pelo auxiliar técnico Flávio Garcia.

A principal novidade entre os titulares é o meio-campista Pedro Castro, que ganha oportunidade após um período sem espaço na equipe. Outro destaque é o retorno do uruguaio Nico Ferreira ao time titular. No ataque, Marrony e João Pedro formam a dupla ofensiva, já que o artilheiro Pedro Rocha está fora da partida.

Confira a escalação oficial do Remo:

Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Pedro Castro e Nathan; Nico Ferreira, Marrony e João Pedro.

Do outro lado, o Volta Redonda, que luta contra o rebaixamento, vai a campo com:

Jefferson; Jhonny, Igor Morais, Lucas Adell e Sanchez; André Luís, Thallyson e Raí; Vitinho, Ygor Catatau e Ítalo Carvalho.

O Remo ocupa atualmente a 8ª colocação na Série B e precisa vencer para seguir na briga pelo G4. O primeiro time dentro da zona de acesso é o Novorizontino, com quatro pontos a mais que o Leão Azul. A missão é clara: conquistar os três pontos fora de casa e manter vivo o sonho do acesso à Série A.