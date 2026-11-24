Remo confirma presença em duas competições nacionais do futebol feminino em 2027

Mesmo eliminado pelo Paysandu na semifinal do Parazão, clube azulino assegurou vagas na Série A3 do Brasileiro e na Copa do Brasil

A temporada estadual terminou sem a classificação para a decisão, mas o futebol feminino do Remo terá compromissos importantes além das fronteiras paraenses em 2027. A campanha no Campeonato Paraense garantiu às Leoas duas vagas no calendário nacional: o Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 e a Copa do Brasil Feminina.

A confirmação veio após a definição das posições do Estadual. Na última segunda-feira (23), o time azulino ficou com o terceiro lugar depois de empatar em 1 a 1 com o Paysandu, no Centro Esportivo da Juventude (CEJU), em Belém. Na disputa por pênaltis, o rival levou a melhor por 4 a 3 e avançou à final. A eliminação, porém, não impediu o Remo de assegurar presença nas duas competições nacionais da próxima temporada.

O retorno à Série A3 representa mais uma oportunidade de buscar espaço na hierarquia do futebol feminino brasileiro. A equipe já conhece o caminho da competição: em 2023, conquistou o acesso à Série A2 e encerrou a campanha com o vice-campeonato. Na ocasião, o desempenho colocou o clube em uma divisão superior do cenário nacional.

Neste ano, entretanto, as azulinas voltaram a disputar a terceira divisão. O Remo integrou o Grupo A6, ao lado de Sampaio Corrêa, Liga São João-PI e Paraíso-TO. Agora, terá novamente a chance de representar o Pará na disputa nacional e buscar uma campanha que permita avançar na competição.

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Além do Brasileiro, a Copa do Brasil Feminina amplia o calendário das Leoas em 2027. O torneio reúne equipes de diferentes regiões do país em confrontos eliminatórios e oferece mais uma oportunidade de exposição para o futebol feminino do clube.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou as tabelas detalhadas, os grupos e as datas das partidas das duas competições para a próxima temporada.