O sonho virou pesadelo: Remo passou menos de um ano na Série A do Brasileirão

Entre o acesso à Série A e o rebaixamento para a Série B, Leão Azul durou menos de um ano na elite do futebol nacional

A passagem do Remo pela elite do futebol brasileiro em 2026 chegou ao fim antes mesmo de completar um ano. No domingo (22), a derrota por 4 a 2 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, confirmou o rebaixamento azulino à Série B. O resultado encerrou uma trajetória que começou em 23 de novembro de 2025, quando o Leão conquistou o acesso à primeira divisão, e terminou exatamente um dia antes de completar um ano da façanha.

O intervalo entre a festa pelo retorno à elite e a confirmação da queda foi de 364 dias. Nesse período, o Remo voltou a disputar a Série A após 32 anos de ausência, mas encontrou dificuldades para se manter entre os principais clubes do país. Apesar da expectativa criada pelo acesso, a equipe não conseguiu apresentar regularidade suficiente para permanecer na primeira divisão.

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A festa após a vitória por 3 a 1 diante do Goiás-GO em 2025, no Mangueirão e a invasão da torcida no gramado do Colosso do Bengui com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, deu lugar ao clima melancólico e de decepção, após mais de três décadas longe da Série A. O rebaixamento no “estilo bate-volta”, é um duro golpe ao torcedor, que tenta encontrar forças em meio a uma temporada em que o clube não deu retorno algum dentro das quatro linhas.

Agora, com o rebaixamento decretado, o clube azulino busca mudar a chave. O planejamento para 2027 passa a ser o principal assunto nos bastidores do Baenão, com a necessidade de reorganizar o elenco, avaliar a comissão técnica e definir os caminhos para a próxima temporada.