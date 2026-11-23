Remo ainda pode rebaixar o Corinthians para a Série B? Veja probabilidades

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A vitória do Fluminense sobre o Mirassol por 1 a 0, com gol de Riquelme na reta final da partida, fez o Corinthians respirar na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, antes do confronto de quarta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

De acordo com números do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Mirassol aparece com mais chances de queda do que a equipe comandada por Clarence Seedorf, que ainda entra em campo pela 36ª rodada da competição.

O time do interior paulista, nos números atualizados, tem 34,2% de chance de terminar o Brasileirão na zona de descenso para a Série B, enquanto o Corinthians apenas 25,6%.

As probabilidades serão atualizados com o resultado do jogo deste meio de semana, em Belo Horizonte, que fecha a antepenúltima rodada do Brasileirão.

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Na matemática, a Série A teve o decreto de mais um rebaixado: o Remo. A derrota para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, fez o time paraense se juntar à Chapecoense.

Restam ainda duas vagas, com Grêmio e Internacional como favoritos a terminarem a Série A do Nacional rebaixados.

Ambos entram em campo nesta segunda-feira e precisam dos três pontos para amenizar a situação antes das duas últimas rodadas.

O Grêmio, com 66,5% de chances de queda, enfrenta a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, o embalado Santos, ainda com chance de terminar o ano com uma vaga na Conmebol Libertadores de 2027.

Por outro lado, o Internacional, atualmente com 58,5%, recebe o Vitória às 19h30, no Beira-Rio. O rubro-negro baiano, inclusive, tem 13,5% de probabilidade de rebaixamento e depende de um resultado positivo no Sul para praticamente zerar a chance de queda para a segunda divisão.