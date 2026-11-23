É penta! Com queda do Remo, Pikachu chega ao quinto rebaixamento da carreira

A queda do Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro também marcou negativamente a trajetória de um dos jogadores mais conhecidos do futebol paraense. Aos 34 anos, Yago Pikachu chegou ao quinto rebaixamento da carreira, desta vez vestindo a camisa azulina. Apesar da identificação com o clube e da expectativa criada em torno de sua contratação, o lateral/atacante não conseguiu evitar o descenso do Leão Azul à segunda divisão nacional.

O histórico de quedas começou em 2013, quando Pikachu defendia o Paysandu. Mesmo sendo um dos destaques da equipe bicolor, o jogador não conseguiu impedir o rebaixamento do Papão para a Série C. Na época, o desempenho individual já chamava a atenção, principalmente pela capacidade ofensiva e participação nas jogadas de ataque.

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Depois de se destacar no Paysandu, onde marcou 62 gols em quatro temporadas e conquistou o Campeonato Paraense, o atleta se transferiu para o Vasco, em 2016. Pelo clube carioca, viveu momentos distintos, onde conquistou o acesso à Série A, mas também esteve presente na campanha que terminou com o rebaixamento vascaíno em 2020. Foi o segundo descenso de sua carreira.

Na sequência, Pikachu acertou com o Fortaleza e, em 2022, teve uma experiência no futebol japonês, defendendo o Shimizu S-Pulse. Contratado durante a disputa da competição, participou de 12 partidas, não marcou gols e acompanhou a queda da equipe para a segunda divisão do Japão. O episódio representou seu terceiro rebaixamento.

O quarto veio em 2025, quando defendia novamente o Fortaleza. A equipe cearense terminou a temporada na zona de rebaixamento do Brasileirão, resultado que antecedeu a saída do jogador para o Remo.