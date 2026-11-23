Análise: Inércia e más escolhas levam o Remo de volta à Série B do Brasileirão

Queda azulina passou pela forma como a diretoria lidou com a ida à primeira divisão

"Acho que não tivemos planejamento". Esta declaração do então presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, ao O Liberal no dia 4 de novembro, resume bem a forma como a diretoria lidou com a principal temporada do clube em mais de 100 anos de história. A queda - oficial - azulina aconteceu neste domingo (22) com a derrota por 4 a 2 para o Athletico, em Curitiba, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Estar na Série A do Campeonato Brasileiro era algo que parecia ser distante para um Remo que, neste século, teve o auge na B de 2003, quando quase conquistou o acesso, o título da Série C em 2005 e depois patinou, vivendo períodos sombrios, ficando sem divisão e passando vexames em torneios regionais.

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Mas todo o processo de reorganização do clube, iniciado em 2019 com a eleição de Fábio Bentes à presidência, não conseguiu ter o auge esportivo suficiente para se manter por mais de uma temporada na primeira divisão nacional.

E o desastre de 2026 passa diretamente pela forma como o "estar na Série A" foi trabalhado pela diretoria, que tinha o atual presidente Glauber Gonçalves como vice de Antônio Carlos Teixeira nos últimos três anos.

Vítima das escolhas

Neste ano, o Remo teve, pela primeira vez, uma receita milionária. Tanto a folha salarial quanto a arrecadação foram na casa dos milhões. No entanto, o uso dos recursos acabaram encurtando a vida azulina no principal objetivo traçado.

A virada de temporada conturbada, com a enrolação para definir o treinador, trouxe reflexos para o ano todo.

Planejamento atrasado e Juan Carlos Osorio contratado. A falta de critérios para trazer um treinador que há anos não fazia um trabalho razoável deu ao clube um início de Série A na zona de rebaixamento e sem vitórias nas seis primeiras rodadas. Aliás, vencer no Brasileirão foi um problema. E não apenas por conta do treinador.

Luís Vagner Vivian pouco contribuiu para melhorar a situação do Remo no Brasileirão. (Samara Miranda/Remo)

Este começo ruim passa diretamente pela forma como a diretoria conduziu o planejamento. Sem uma decisão clara sobre o departamento de futebol, a inércia de Tonhão fez o clube ter Marcos Braz exercendo a função de executivo de futebol sem contrato assinado, podendo deixar o Remo quando bem entendesse. E assim aconteceu no final de janeiro.

Antes, o ex-executivo do Flamengo gastou dinheiro com atletas de nome, mas que vinham com carreiras em declínio há pelo menos duas temporadas.

Quando assumiu o Remo na sétima rodada, Léo Condé deixou claro, dias depois, que o elenco precisava de reforços.

Sem o "idealizador" Marcos Braz, coube a Luís Vagner Vivian a missão de remontar o Remo. Mas a falta de tato com o mercado atrapalhou de vez o clube. Apesar disso, foi sob o comando de Condé que o Remo teve cinco das sete vitórias que conquistou neste Brasileirão - as outras duas foram com Thiago Carpini, nesta reta final de competição.

Cumpriu tabela

Rebaixado antes da hora, a gestão do Remo entendeu que Thiago Carpini poderia ser a solução para salvar o ano do clube. Mas o treinador paulista pouco conseguiu fazer com um elenco limitado, mal formatado e desacreditado com a série de resultados ruins.

Atual presidente do Remo, Glauber Gonçalves terá um 2027 de grandes desafios com o clube, não apenas dentro de campo.(Wagner Santana/ O Liberal)

Para fechar a temporada, o Remo se viu em meio aos salários atrasados neste mês de novembro, um pedido de ajuda ao Governo Federal - com outros clubes brasileiros pela proibição das Bets - e o adiantamento da cota da Copa do Brasil 2027, no valor de R$ 900 mil, para arcar com o frete de um avião para ir ao Paraná encarar o Athletico, neste domingo (22). Fatos que devem aumentar o desafio para os próximos anos.