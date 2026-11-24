Remo aposta em volante com experiência internacional para a Copinha 2027

Aos 19 anos, o volante Guilherme Botelho inicia um novo capítulo na carreira com a camisa do Remo. Natural de Santana de Parnaíba, em São Paulo, o jogador chegou ao clube azulino após experiências no futebol internacional, com passagens por equipes dos Estados Unidos e da Grécia. Agora, integra o elenco sub-20, que tem pela frente a reta decisiva do Campeonato Paraense da categoria e a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027.

A adaptação ao novo clube começou com o pé direito. Na última segunda-feira (16), Botelho estreou diante do Tapajós e marcou um dos gols da goleada azulina por 4 a 0. O resultado encerrou a participação do Leão na primeira fase do Estadual, com 100% de aproveitamento, e garantiu a classificação para as oitavas de final, contra o Comercial.

“Foi um momento muito especial para mim. Todo jogador trabalha e sonha em viver momentos assim, principalmente quando chega a um clube da grandeza do Remo. Fico muito feliz por ter conseguido marcar meu primeiro gol com essa camisa e espero que seja o primeiro de muitos. Agradeço a Deus pela oportunidade e sigo trabalhando para ajudar a equipe”, afirmou.

Antes de desembarcar em Belém, o meio-campista acumulou experiências fora do Brasil. O retorno ao país representa uma oportunidade de dar continuidade à formação e buscar espaço no futebol brasileiro. A chegada ao Remo também marca uma nova etapa fora das quatro linhas: o atleta passou a contar com o suporte da AV Assessoria de Imprensa na divulgação de sua carreira.

“Fui muito bem recebido por todos no clube e estou muito motivado com essa oportunidade. Sei da responsabilidade de vestir a camisa de uma equipe com a história do Remo e vou me dedicar ao máximo, com muito trabalho e comprometimento, para aproveitar essa chance e contribuir com o grupo dentro de campo”, declarou.

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Com a primeira fase do Paraense concluída, o volante volta as atenções para o mata-mata. A equipe azulina busca avançar no Estadual, competição que também funciona como preparação para o principal compromisso da base no início do próximo ano: a Copa São Paulo de Futebol Júnior, considerada a maior competição de futebol de base do país.

Sobre a campanha na primeira fase, Botelho atribuiu o desempenho ao trabalho coletivo e à preparação diária. “Acredito que o principal fator foi o trabalho que vem sendo desenvolvido diariamente. Temos um grupo muito unido, comprometido e que trabalha bastante. A comissão técnica também tem uma participação muito importante, preparando a equipe da melhor maneira possível. Acho que essa união e a dedicação de todos estão fazendo a diferença dentro de campo”, explicou.