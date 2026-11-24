Há um ano, Remo conquistava o acesso à Série A; relembre a festa

Há exatamente um ano, em 23 de novembro de 2025, o Leão venceu o Goiás por 3 a 1 no Mangueirão e garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro após mais de três décadas

Um ano do acesso: relembre a noite histórica do Remo no Mangueirão ( Foto: Thiago Gomes/O Liberal )

Esta segunda-feira (23) marca um ano de uma das noites mais importantes da história recente do Clube do Remo. Em 23 de novembro de 2025, o Leão Azul venceu o Goiás por 3 a 1, de virada, no Estádio do Mangueirão, e confirmou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas longe da elite nacional.

A conquista levou milhares de torcedores às ruas de Belém e transformou o Mangueirão em palco de uma comemoração que entrou para a memória azulina. Entre mosaicos nas arquibancadas e gols decisivos, a noite reuniu cenas que ajudaram a marcar o retorno do Remo à primeira divisão.

Um ano depois, a lembrança do acesso ganha um novo significado. No domingo (22), o time foi derrotado por 4 a 2 pelo Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 36ª rodada do Brasileirão, e teve o rebaixamento à Série B confirmado. A queda ocorreu um dia antes do aniversário da conquista que levou o clube de volta à elite.

Relembre cinco momentos marcantes da noite do acesso do Remo

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1. Mosaicos e o espetáculo azulino

Antes mesmo de a bola rolar, a torcida do Remo preparou uma recepção especial para a decisão contra o Goiás. Apesar da chuva que caiu em Belém pouco antes da partida, os torcedores ocuparam as arquibancadas com mosaicos que tomaram os anéis do Mangueirão.

Entre as imagens exibidas estava uma representação em estilo 3D de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses. Outro mosaico destacou a data de fundação do clube.

Confira:

MOSAICOS REMO ACESSO SÉRIE A 2025 < > Acesso do Remo completa um ano; veja momentos que marcaram a conquista (Fábio Will/O Liberal)

2. Imagem de Nossa Senhora de Nazaré no gramado

Depois do apito final, a comemoração azulina ganhou um momento de emoção com a entrada de uma representação de Nossa Senhora de Nazaré no gramado do Mangueirão. O gesto marcou a celebração do acesso e simbolizou o agradecimento pela conquista histórica.

Jogadores, comissão técnica e torcedores ocuparam o campo para festejar o retorno à primeira divisão. A imagem religiosa se tornou um dos pontos centrais da celebração e reuniu olhares e registros de quem acompanhava a festa no estádio.

(Reprodução/ESPN)

3. Gols da virada histórica

Dentro de campo, o Remo precisou buscar a reação para confirmar o acesso. Depois de sair atrás no placar, com gol de Willean Lepo para o Goiás, o Leão virou o jogo por 3 a 1, com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B naquela edição.

O resultado levou o Remo ao quarto lugar da competição, com 62 pontos, garantindo uma das vagas de acesso à Série A. Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da Série B, também terminaram entre os quatro primeiros colocados.

(Thiago Gomes/O Liberal)

4. Pedidos de casamento

A noite do acesso também foi especial para casais azulinos. Em meio à festa no Mangueirão, dois pedidos de casamento foram registrados durante a comemoração. Welluton Farias surpreendeu a companheira, Gabrielle Trindade, com o pedido em um momento que já era histórico para a torcida.

Outro casal também celebrou a conquista com um noivado. Thaís Campos foi pedida em casamento pelo namorado, Lucas Cavallero, na arquibancada do estádio, pouco antes da vitória sobre o Goiás. Para os dois casais, a data passou a reunir a lembrança do acesso e o início de uma nova etapa na vida pessoal.

5. Aldeia Cabana com festa azulina

Enquanto a decisão era disputada no Mangueirão, torcedores também acompanharam a partida em um telão montado na Aldeia Cabana, na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira. O espaço ficou lotado de azulinos que se reuniram para acompanhar o jogo e celebrar a volta do Remo à elite do futebol brasileiro.

Depois da transmissão, a festa continuou no local. Por volta das 23h, jogadores e integrantes da comissão técnica chegaram à Aldeia Cabana em um carro aberto do Corpo de Bombeiros. A chegada da delegação foi recebida com euforia pelos torcedores, que puderam comemorar de perto o acesso conquistado naquela noite.

Veja imagens da festa:

Aldeia Cabana - Clube do Remo - Série A < > Foto: Carmem Helena/OLiberal

Veja imagens do jogo que garantiu o acesso: