FPF divulga tabela detalhada do Parazão 2027; veja datas, horários e locais

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Paraense de 2027. A competição terá início no dia 9 de janeiro, com a participação de 12 clubes, e contará com seis rodadas classificatórias antes do início do mata-mata. Entre os principais destaques do calendário estão o clássico Re-Pa, marcado para a 2ª rodada, e o confronto entre Tuna Luso e Remo, que será disputado no Estádio do Souza, em Belém, pela quarta rodada.

O primeiro encontro entre os maiores rivais do futebol paraense na temporada está marcado para o dia 17 de janeiro, um domingo, no Mangueirão. O Remo será o mandante do clássico diante do Paysandu.

Outro confronto que chama a atenção é Tuna x Remo. O duelo será realizado no dia 24 de janeiro, também no domingo, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, pela quarta rodada.

O calendário também reserva um encontro regional importante para o futebol do oeste do Pará. São Raimundo e Amazônia Independente, representantes de Santarém, vão se enfrentar na sexta e última rodada da primeira fase, no dia 14 de fevereiro, no Estádio Panterão, em Santarém.

Ao todo, serão 36 partidas na etapa classificatória, com os 12 participantes divididos em dois grupos de seis equipes. Os clubes de uma chave enfrentarão os adversários da outra, em turno único, totalizando seis compromissos para cada equipe.

Fórmula de disputa

O regulamento prevê que os oito melhores colocados na classificação geral avancem às quartas de final. Os quatro primeiros terão a vantagem de jogar em casa nessa etapa, que será disputada em partida única. Os confrontos serão definidos da seguinte maneira: primeiro colocado contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto.

As semifinais também serão realizadas em jogo único, com os mandos de campo definidos de acordo com as melhores campanhas acumuladas. Em caso de empate no tempo regulamentar, tanto nas quartas quanto nas semifinais, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis.

A decisão do Campeonato Paraense será disputada em dois jogos, com partidas de ida e volta. A equipe de melhor campanha geral terá o direito de decidir o título diante de sua torcida. Já os dois clubes com as piores campanhas na classificação geral, 11º e 12º colocados, serão rebaixados para a Série A2 do estadual de 2028.

Copa Grão-Pará e Supercopa

Além da disputa pelo título estadual, a temporada também contará com a Copa Grão-Pará, competição que envolve equipes que não avançam na disputa principal do mata-mata e oferece ao campeão uma vaga na Copa do Brasil, conforme os critérios de classificação estabelecidos pela FPF.

Outra novidade para 2027 é a realização da Supercopa Grão-Pará na rodada de abertura do estadual. O confronto será entre Paysandu, atual campeão paraense, e Capitão Poço, vencedor da Copa Grão-Pará de 2026. A partida valerá simultaneamente pelo título da Supercopa e pelos pontos da primeira rodada do Campeonato Paraense.

Veja a tabela completa do Parazão 2027

1ª rodada

09/01 - Sábado - Izabelense x Urumajó Modelão – Castanhal

09/01 - Sábado - Remo x São Raimundo Mangueirão – Belém

10/01 - Domingo - Paysandu x Capitão Poço - Mangueirão – Belém

10/01 - Domingo - Amazônia x Tuna - A definir – Belterra ou Santarém

10/01 - Domingo - Cametá x Castanhal - Parque do Bacurau – Cametá

10/01 - Domingo - Santa Rosa x Águia - Diogão – Bragança

2ª rodada

16/01 - Sábado - Castanhal x Amazônia Modelão – Castanhal

16/01 - Sábado - Águia x Izabelense - Zinho Oliveira – Marabá

16/01 - Sábado - Urumajó x Cametá - Estrelão – Augusto Corrêa

16/01 - Sábado - São Raimundo x Capitão Poço Panterão – Santarém

17/01 - Domingo - Remo x Paysandu - Mangueirão – Belém

17/01 - Domingo - Tuna x Santa Rosa - Souza – Belém

3ª rodada

20/01 - Quarta-feira Capitão Poço x Tuna Rufinão – Capitão Poço

20/01 - Quarta-feira Santa Rosa x Castanhal Diogão – Bragança

20/01 - Quarta-feira Amazônia x Águia - A definir – Belterra ou Santarém

20/01 - Quarta-feira Urumajó x Remo - Estrelão – Augusto Corrêa

20/01 - Quarta-feira Izabelense x São Raimundo - Modelão – Castanhal

21/01 - Quinta-feira Cametá x Paysandu - Parque do Bacurau – Cametá

4ª rodada

23/01 - Sábado Amazônia x Urumajó A definir – Belterra ou Santarém

24/01 - Domingo - Paysandu x Izabelense - Mangueirão – Belém

24/01 – Domingo - Tuna x Remo - Souza – Belém

24/01 – Domingo - Castanhal x Capitão Poço - Modelão – Castanhal

24/01 – Domingo - Águia x Cametá - Zinho Oliveira – Marabá

24/01 – Domingo - São Raimundo x Santa Rosa - Panterão – Santarém

5ª rodada

29/01 - Sexta-feira - Paysandu x Amazônia - Mangueirão – Belém

30/01 - Sábado Izabelense x Tuna - Modelão – Castanhal

30/01 - Sábado Remo x Castanhal - Mangueirão – Belém

30/01 - Sábado Urumajó x Santa Rosa - Estrelão – Augusto Corrêa

31/01 – Domingo - Capitão Poço x Águia - Rufinão – Capitão Poço

31/01 – Domingo - Cametá x São Raimundo - Parque do Bacurau – Cametá

6ª rodada

14/02 – Domingo - Santa Rosa x Paysandu - Diogão – Bragança

14/02 - Domingo - Tuna x Cametá - Souza – Belém

14/02 – Domingo - Castanhal x Izabelense - Modelão – Castanhal

14/02 – Domingo - Águia x Remo - Zinho Oliveira – Marabá

14/02 – Domingo - Capitão Poço x Urumajó - Rufinão – Capitão Poço