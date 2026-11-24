Remo vence clássico contra o Paysandu pelo Parazão O Liberal de Basquete

Leão Azul dominou o clássico das quadras, manteve a invencibilidade e superou o rival na última rodada da primeira fase

O Clube do Remo levou a melhor sobre o Paysandu no clássico das quadras pelo Campeonato Paraense O Liberal de Basquete 2026. Na noite desta segunda-feira (23), no ginásio Moura Carvalho, em Belém, o Leão Azul superou o rival por 98 a 76, construiu um placar elástico e manteve a invencibilidade na competição. A equipe azulina esteve à frente durante os quatro quartos e administrou a vantagem até o estouro do cronômetro.

O Remo começou melhor e abriu larga vantagem já no primeiro quarto, encerrado em 29 a 18. Com bom aproveitamento nas bolas de três pontos e presença ofensiva, os azulinos conseguiram furar a defesa bicolor e ampliar a diferença na segunda parcial. O período terminou com o placar de 57 a 39 para o Leão. Durante o segundo quarto, o armador Adriano Medeiros, camisa 2 do Paysandu, sentiu dores musculares e precisou deixar a quadra temporariamente, mas retornou à partida em seguida.

Na volta do intervalo, o Paysandu tentou reagir, mas encontrou dificuldades para diminuir a distância no marcador. O Remo manteve o controle da partida e fechou o terceiro quarto com 76 a 62. Na última parcial, os azulinos administraram a vantagem construída ao longo do confronto, impediram uma reação bicolor e fecharam o placar em 98 a 76.

Antes do clássico, o técnico do Paysandu, Carlos Oliveira, havia destacado as mudanças na equipe e a necessidade de superar os desfalques e problemas físicos. "Em casa a gente tem que se impor. Independente das faltas, da escalação mudada, atleta lesionado, tudo tem que ser superado", afirmou.

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Do lado azulino, Marcelo Berro também comentou a sequência invicta do Remo e afastou o favoritismo da equipe. O treinador destacou a juventude do elenco e a busca por espaço na competição. "Não é favorito, favorito é quem tá em casa, quem investiu mais. A gente é um time de garoto que tá correndo, buscando nosso espaço", declarou.

RexPa - Basquete - Parazão O Liberal - Remo e Paysandu - 2026 < > Remo vence Paysandu por 98 a 71 na última rodada da primeira fase. (Cristino Martins/O Liberal)

Com o resultado, o Remo encerra a primeira fase classificatória com mais uma vitória no clássico e mantém o bom momento no Parazão O Liberal de Basquete. A partir desta terça-feira (24), a competição segue para a segunda fase, com jogos previstos até 4 de dezembro, em diferentes ginásios de Belém.

No dia 5 de dezembro, começa o playoff final, disputado em uma série melhor de cinco jogos, que definirá o campeão estadual. As partidas do campeonato são transmitidas ao vivo através do canal O Liberal no YouTube, com acesso gratuito.