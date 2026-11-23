Remo e Paysandu buscam fortalecer o basquete dentro e fora das quadras

Remo e Paysandu buscam fortalecer o basquete dentro e fora das quadras. No Campeonato Paraense O Liberal de Basquete, os rivais apostaram em reforços para a formação dos elencos, enquanto também trabalham em mudanças administrativas e melhorias estruturais. Para os dirigentes, o desafio é criar condições para que a modalidade volte a crescer no estado. Os times estão em plana disputa do Parazão O Liberal de Basquete, chega ao final da primeira fase classificatória nesta segunda-feira (23).

Durante conversa no programa Liberal+ Notícias desta segunda-feira (23), o Diretor de basquete bicolor, Ygor Kahwage destacou a profissionalização da gestão da sede social e os investimentos planejados pelo clube. “Historicamente, tínhamos conselheiros e abnegados que tocavam a gestão do ginásio. Neste ano, o presidente Márcio Tuma decidiu profissionalizar. Há pouco mais de quatro meses, contratou Marcelo Moura, hoje CEO da sede. Penso que esse é um primeiro passo para a reestruturação”, afirmou.

Sobre a infraestrutura, Kahwage citou melhorias e projetos em andamento. “Temos uma sala de fisioterapia para equipar e atender nossos atletas. Fizemos pequenos reparos, pinturas, instalamos catracas faciais e estamos terceirizando espaços e implantando uma academia. Queremos deixar o clube autossuficiente para investir nos espaços olímpicos”, explicou.

Dentro de quadra, o Paysandu contratou o ala / pivô Eddy, multicampeão, e Eduardo, negociado junto ao Pato Branco. O elenco também conta com jogadores locais e jovens da base. “Temos uma base forte, com Gaspar, Adriano, Denis e Rodrigo Ganso, todos jogadores locais com muita rodagem. Além deles, temos Steven e Laércio. O Calvin, nosso jogador americano, deve chegar no dia 5 de dezembro para os playoffs”, revelou.

VEJA MAIS

No Remo, o diretor Marcelo Marçal destacou a mistura entre experiência e juventude. Entre os nomes citados estão Heber e Caioka, de 16 anos, com passagem pela Seleção Brasileira Sub-17. O trabalho é comandado por Marcelo Berro, que chegou pouco antes do início do campeonato.

“Mesclando esses atletas com os nossos jogadores regionais, que vêm treinando o ano todo, acredito que o time está bem entrosado. O Berro chegou uma semana antes do campeonato, então foi uma correria grande, mas, graças a Deus, está dando certo”, avaliou.

Marçal também revelou a intenção de aproximar o clube da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) para conhecer os caminhos necessários para uma futura participação no NBB. “Solicitei à nossa secretaria que agendasse uma reunião institucional com a Confederação Brasileira, cujo presidente é paraense, para estreitar esse contato. (...) Queremos saber exatamente como fazer para que o Clube do Remo dispute o NBB”, afirmou.